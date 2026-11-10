Handball-Legenden Kretzschmar und Brand prognostizieren Titel für WM 2027

Ronny Kretzschmar und Heiner Brand sehen das deutsche Nationalteam vor der Heim-WM 2027 als Topfavorit. Die Mentalität sei entscheidend für den Titelgewinn in München und Berlin.

Deutsche Handball-Legenden Ronny Kretzschmar und Heiner Brand äußern sich im Vorfeld der Heim-Weltmeisterschaft 2027 äußerst positiv zur Titelchance der Nationalelf. Beim Dyn-Programmtag in Berlin sprühten die Experten vor Optimismus für die vom 13. bis 31. Januar stattfindende Veranstaltung.

Mentale Stärke als Schlüssel zum Erfolg

Ronny Kretzschmar betont, dass das Team vor dem Turnierstart in München direkt am ersten Spiel gegen Tunesien unter Druck gesetzt wird. Er vertraut der Truppe den ganz großen Wurf zu, stellt aber eine klare mentale Bedingung an die Spieler.

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Er fragt explizit, ob die Mannschaft das Ziel ausrufen kann, Weltmeister werden zu wollen, und ob sie diese Haltung glaubwürdig verkörpern kann. Wenn diese Einstellung verinnerlicht wird und eine Symbiose mit den Fans entsteht, hält er den Titelgewinn für absolut machbar.

Kretzschmar ist sich sicher, dass es an fehlendem Talent nicht scheitern wird. Das Entscheidende für den Erfolg sei allein die Mentalität der Mannschaft. Diese Einstellung ist laut ihm die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Titelverteidigung und den Neuaufbau der Dominanz im internationalen Handball.

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Beste Generation seit Jahrzehnten

Unterstützung erhält Kretzschmar von der anderen Handball-Legende Heiner Brand, der heute 74 Jahre alt ist. In seinem neuen Buch Generation Gentlemen von Autor Ron Ulrich gerät der Coach des Wintermärchens von 2007 regelrecht ins Schwärmen über das aktuelle Kaderpotenzial.

Brand formuliert eine klare Aussage zur aktuellen Situation: Wir hätten mit der jetzigen Nationalmannschaft so viel Potenzial wie seit 50 Jahren nicht. Er bezeichnet die heutige Truppe als die beste Generation seit Jahrzehnten und unterstreicht damit die historische Bedeutung des aktuellen Aufgebots.

Als Topfavorit sieht Brand die deutsche Elf aufgrund ihrer spezifischen Stärken im Kader. Er vertritt den Standpunkt, dass das Team von allen teilnehmenden Nationen die beste Power aus dem Rückraum verfüge. Selbst die dänische Mannschaft komme mit dieser Offensive nicht mit, was die deutsche Überlegenheit in diesem taktischen Bereich unterstreicht.

Realistische Einschätzung des Turnierverlaufs

Trotz der hohen Erwartungen und der positiven Prognosen der beiden Experten bleibt es ein weiter Weg bis zum erhofften Titel-Showdown. Ronny Kretzschmar rechnet realistisch erst im Viertelfinale mit dem ersten großen Kracher im Turnierverlauf. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt es, konsequent Hausaufgaben zu machen.

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Jeder einzelne Schritt im Turnier muss sauber ausgeführt werden, um den großen Traum von einer Neuauflage des Märchens von 2007 im eigenen Land wahr werden zu lassen. Die Zuschauer in München und Berlin werden eine spannende Entwicklung der Mannschaft erleben, die auf dem höchsten Level agieren muss.

Die Kombination aus technischem Potenzial, taktischer Stärke im Rückraum und der notwendigen mentalen Robustheit bildet die Grundlage für eine erfolgreiche WM-Kampagne. Die Legenden sehen klare Voraussetzungen erfüllt, müssen diese aber von den aktuellen Spielern täglich unter Beweis gestellt werden.