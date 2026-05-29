Handball-Liga-Boss reagiert auf Mega-Skandal: Neue Partie zwischen Vojvodina und Partizan Belgrad

Nach dem deutlichen 33:27-Heimsieg in der ersten Finalpartie stand Belgrad als Meister fest – gerade mal für einen Tag. Liga-Boss Vladimir Knezic entschied, dass das zweite Spiel des Playoff-Finals nicht gewertet wird und ein neues Spiel ausgetragen wird. Das soll am Montag in Novi Sad unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Beide Teams dürfen mit 20 Personen in der Halle erscheinen. Der Schiedsrichter-Duo Marko Boricic und Dejan Markovic leiten die Neuauflage.

RK Vojvodina und Partizan Belgrad spielen in der Finalrunde um den Titel. Nach einem deutlichen 33:27-Heimsieg in der ersten Partie wurde Belgrad Meister, aber dies stand nur für einen Tag.

Nach dem Spielabbruch gab es Vorwürfe und Rechtfertigungen. RK Vojvodina wies darauf hin, dass einer ihrer Spieler gesundheitliche Probleme hatte. Rechtsaußen Fran Mileta musste wegen eines Knalltraumas und Bluthochdruck in eine Klinik gebracht werden. Liga-Boss Vladimir Knezic entschied, dass das zweite Spiel des Playoff-Finals nicht gewertet wird und ein neues Spiel ausgetragen wird.

Das soll am Montag in Novi Sad unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Beide Teams dürfen mit 20 Personen in der Halle erscheinen. Der Schiedsrichter-Duo Marko Boricic und Dejan Markovic leiten die Neuauflage





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