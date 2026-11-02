Handball-Massenschlägerei in Serbien: Rote Karten und blaue Sperren nach absurdem Finale

Ein serbisches Handballspiel endet in einer wüsten Massenschlägerei. Mehrere rote und blaue Karten verhängen Sperren, doch die Spieler versöhnen sich am Ende freundschaftlich.

In der zweiten serbischen Liga kam es am Sonntag zu einem der skandalösesten Vorfälle in der jüngeren Geschichte des Handballsports. Schauplatz des Geschehens war die Halle des Vereins SUR Napredek 2002 in der Stadt Krusevac. Das Spiel zwischen der Heimmannschaft und den Gästen von RK Karadjordje Topola entwickelte sich von einer normalen Begegnung zu einer absurden Situation, die von chaotischen Szenen geprägt war und am Ende mit massiven Disziplinarstrafen endete.

Auslöser: Der Kung-Fu-Reflex des Torwarts

Noch 56 Sekunden waren auf der Uhr, als der Gastgeber eine 31:27-Führung erreichte. Der Torwart der Gastmannschaft versuchte den Treffer mit einer spektakulären, kungfu-ähnlichen Abwehrbewegung zu verhindern. Dabei traf er den Torschützen der Heimelf mit dem rechten Unterarm am Kopf. Dieser Moment war der Startschuss für eine wüste Massenschlägerei, die sich innerhalb weniger Sekunden auf das gesamte Spielfeld ausweitete. Sofort leerten sich die Bänke beider Teams, und nicht nur die Spieler, sondern auch Offizielle mischten sich in die Faustkämpfe ein.

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Chaotische Szenen und massive Disziplinarmaßnahmen

Die Prügelei fand in unmittelbarer Nähe einer Frauen-Mannschaft statt, die sich bereits in Spielkleidung hinter dem Tor auf der Tribüne aufwärmte. Dies schien jedoch keinen Einfluss auf die kämpferische Stimmung der Männer zu haben. Während des Kampfes fiel ein Spieler der Gäste mit einer blutenden Nase zusammen, doch die Schlägerei verlagerte sich einfach in die Spielfeldmitte und dauerte mehrere Minuten. Erst nachdem die Schiedsrichter beide Teams in die Kabinen geschickt hatten, kam es zu einer kurzen Pause, wobei auf dem Feld immer noch Unterhändler beider Seiten anwesend waren.

Rund 25 Minuten später griff das Schiedsrichter-Gespann durch. Die Folge war ein massiver Kartensturm: Es hagelte mehrere rote Karten für Mannschaften beider Seiten. Zusätzlich wurden blaue Kartons verhängt. In der Handball-Regelung bedeutet die blaue Karte in Verbindung mit einem Spielausschluss, dass die geahndeten Vergehen zu längeren Sperren führen können. Angesichts der Schwere des Vorfalls ist davon auszugehen, dass die betroffenen Spieler für eine bedeutende Zeitspanne vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden.

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Unerklärliche Versöhnung am Spielende

Nach der Aussprache und der Verhängung aller Strafen folgte ein Abschnitt, der die Absurdität des Abends perfekt zusammenfasste. Spieler beider Mannschaften, die sich zuvor gegenseitig verprügelt hatten, trafen sich an der Mittellinie. Dort nahmen sie sich teilweise freundschaftlich in die Arme, als wäre nichts geschehen. Die letzten 56 Sekunden der Partie wurden nochmals angepfiffen. Das Spielverhalten erinnerte stark an den berüchtigten Nichtangriffs-Pakt zwischen Deutschland und Österreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Gijon.

Beide Teams warfen sich unter dem Applaus der anwesenden Zuschauer den Ball nur noch harmlos hin und her. Nach der Schluss-Sirene klatschten alle Beteiligten net miteinander ab. Die zuständigen Schiedsrichter werden mit dieser Partie sicherlich länger zu tun haben als mit einem regulären Spiel. Ein einfaches Blatt Papier wird für die Protokolle nicht reichen, es könnte schon einen ganzen Roman füllen, um die Ereignisse in Krusevac vollständig und akkurat niederzuschreiben.