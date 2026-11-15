Handball: Melsungen und Bietigheim enden knapper Unentschieden mit 31:31

Aaron Mensing sichert der HSC Coburg per Spätwurf das Unentschieden gegen H2B Dynamik. Der Aufsteiger überraschte die Champions-League-Elf, die mit einem 5:0-Lauf und Jaron Siewerts Ankunft im Training zurückkehrte.

Aaron Mensing sorgte am Ende für einen Punktgewinn für den HSC Coburg, als er mit einem weit entfernten Wurf das Spiel gegen H2B Dynamik Bietigheim auf 31:31 equalisierte. Das Unentschieden bedeutete für die HSC Coburg Champions-League-Truppe einen knappen Punktgewinn in einem hochspannenden Duell, das bis zur letzten Sekunde offen blieb.

Überraschender Start durch den Aufsteiger

H2B Dynamik Bietigheim führte nach zwanzig Minuten völlig überraschend mit fünf Toren Unterschied, nämlich 13:8. Der Aufsteiger überraschte die etablierte Champions-League-Truppe des HSC Coburg mit hoher Effektivität und zeigte in der Anfangsphase eine dominante Leistung. Diese Führung sah zunächst nach einer klaren Sache aus, bevor der Kurs sich wendete.

Also read Rhein-Neckar Löwen und TBV Lemgo trennen sich unentschieden

Rot für Nicolaus und emotionaler Abschied

H2B-Dynamik-Spieler Maxim Orlov äußerte sich emotional zur Partie und bedauerte, dass das Spiel nach Verlauf nicht gewonnen werden konnte. Er zeigte jedoch Verständnis für die Situation des nahen Unentschiedens und freute sich auf den folgenden Tag über den erkämpften Punkt. Der 24-Jährige mit sieben Toren führte das Team klug durch die schwierige Endphase.

Trainerwechsel und Taktische Anpassungen

Der Spanier Sebastià Salvat übernimmt erst vor drei Tagen den Chef-Trainerposten bei H2B Dynamik, nachdem Hartmut Mayerhoffer den Verein verlassen hat. Der ehemalige Co-Trainer unter Iker Romero hat das Team perfekt eingestellt und für einen reibungslosen Übergang gesorgt, was sich in der starken Auftaktperformance zeigte.

Advertisement

Im HSC Coburg sorgte Nationalspieler Johannes Golla für die Wende, nachdem er die ersten zwanzig Minuten auf der Bank verbracht hatte. Angetrieben von Golla legte der HSC Coburg einen 5:0-Lauf hin und zog bis kurz vor der Halbzeit auf 15:15 gleich. Der 29-Jährige spielte in der Folge die entscheidende Rolle, als die MT mit einem 7-gegen-6-Angriff versuchte, die Führung zurückzuerobern.

Kontroverser Ausweis und Vertrag für Stehl

Fynn-Luca Nicolaus sah die Rote Karte nach einem Foul an Reynir Thor Stefansson, der neun Tore traf, was den HSC Coburg fünfunddreißig Sekunden vor dem Abpfiff wieder auf 30:31 heranführte. H2B-Dynamik-Trainer Roberto Parrondo nutzte in der Schlussphase alle Stars, während sein Nachfolger Jaron Siewert, der Ex-Trainer der Füchse Berlin, das Geschehen beobachtete. Vor der Partie verlängerte Leon Stehl, die Vertretung für Kastening, seinen Vertrag bis 2030.