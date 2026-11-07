Handball-Nationalmannschaft trifft in EM-Qualifikation auf die Slowakei

Die Handball-Nationalmannschaft tritt in der EM-Qualifikation 2028 auswärts bei der Slowakei an. Parallel läuft die Vorbereitung auf die Heim-WM 2027.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft im zweiten Spiel der Qualifikation für die Europameisterschaft 2028 in Spanien, Portugal und der Schweiz auf die Slowakei. Die Partie wird am 8. November ab 18 Uhr live im kostenlosen Joyn-Stream übertragen.

Der Vize-Europameister tritt damit auswärts an, nachdem Bundestrainer Alfred Gislason zum Auftakt Belgien in der Berliner Uber Arena empfangen hatte. Dort gewann die Mannschaft gegen den Underdog souverän mit 42:32.

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EM-Qualifikation 2028: Wer sich direkt qualifiziert

Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für die Europameisterschaft 2028, die in Spanien, Portugal und der Schweiz ausgetragen wird. Zusätzlich erhalten die vier besten Gruppendritten ein Ticket für das Turnier.

Für die Deutschen bedeutet das, dass nach dem Sieg gegen Belgien ein weiterer Erfolg in der Slowakei den Weg zur Endrunde deutlich erleichtern würde. Das Team von Alfred Gislason will den guten Start nun bestätigen und beim Auswärtsspiel nachlegen.

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Da nur die beiden Gruppenersten direkt gesetzt sind und die besten Gruppendritten ebenfalls berücksichtigt werden, zählt jeder Spieltag in der Qualifikation. Jeder Sieg auf dem Weg zur Endrunde verschafft der Nationalmannschaft zusätzliche Sicherheit.

Slowakei unter Zugzwang nach Auftaktniederlage in Italien

Die Slowakei muss im Duell mit der DHB-Auswahl liefern, nachdem das Team zum Auftakt in Italien mit 32:34 verloren hat. Damit steht die Mannschaft bereits unter Zugzwang, sie muss also punkten, um im Rennen um die Qualifikation zu bleiben.

Der Einschätzung nach verfügt die Slowakei nicht über die individuelle Klasse, um Deutschland gefährlich zu werden. Die DHB-Auswahl geht deshalb als klarer Favorit in die Partie, auch wenn die Gastgeber mit Druck und Engagement auftreten dürften.

Für die Mannschaft von Alfred Gislason ist die Auswärtspartie ein Test, ob der Erfolg gegen Belgien nicht nur ein souveräner Auftakt war, sondern auch auf fremdem Parkett bestätigt werden kann. Gerade in einer Gruppe, in der sich die Platzierungen eng entscheiden können, ist die konsequente Umsetzung entscheidend.

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Gislason verbindet EM-Qualifikation mit Heim-WM-Vorbereitung

Bundestrainer Alfred Gislason nutzt die Qualifikationsspiele gegen Belgien und die Slowakei auch zur Vorbereitung auf die Heim-WM 2027. Die Weltmeisterschaft steht im Mittelpunkt seiner langfristigen Planung.

Das Turnier beginnt am 13. Januar, Deutschland bestreitet seine Vorrundenspiele in München gegen Tunesien, Uruguay und Serbien. Gislason verfolgt damit das Ziel, die Mannschaft rechtzeitig auf die Heimspiele im Januar einzustellen.

Bei der Kaderbekanntgabe erklärte Alfred Gislason, dass die Mannschaft in den Spielen gegen Belgien und die Slowakei Siege einfahren wolle. Gleichzeitig soll die Festigung der taktischen Abläufe mit Blick auf den Januar weiter vorangetrieben werden.

Mit Niklas Theiß von der HSG Wetzlar und David More vom ThSV Eisenach hat der Bundestrainer zwei Neulinge in seinen Kader berufen. Für beide Spieler bedeutet die Nominierung ihr erstes Aufgebot in der Nationalmannschaft unter Alfred Gislason.