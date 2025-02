Handball-Neuzugang Leo Prantner schläft in der Kretzschmar-Suite

Der italienische Handball-Neuzugang Leo Prantner schläft vorerst in der Themen-Suite seines Füchse-Chefs Stefan Kretzschmar im Hotel. Der Linkshänder wartet auf eine eigene Wohnung in Berlin.

Das gibt's wohl nur in Berlin . Weil der italienische Neuzugang bei den Füchsen noch keine Wohnung gefunden hat, schläft Leo Prantner (23) im Hotel. Das ist nicht ungewöhnlich, da der Berlin er Handball -Club seinen Neuzugang beim Partner-Hotel „A & O Kolumbus“ unweit der Trainingshalle Füchsetown untergebracht hat. Der Clou des Hostels, eigentlich für Schulklassen konzipiert, sind sogenannte Themen-Suiten.

Schon seit Jahren bekommen hier Berliner Sportgrößen ihre eigenen Zimmer gestaltet, in dem viele persönliche Gegenstände der Stars zur Ausstattung gehören. Es gibt ein Robert-Harting-Zimmer selbst gestaltet von der Diskus-Ikone, eine Eishockey-Suite für und von Ex-Nationalspieler und Eisbären-Star Sven Felski oder ein Wassersprung-Zimmer für Patrick Hausding. Prantner lacht und sagt zu Sportbild: „Und ich wohne eben in der Stefan-Kretzschmar-Suite. Ich habe zwei Räume, die voll mit Erinnerungsstücken von Kretzsche sind. Unter anderem ein Ball, Turnschuhe, Magdeburg-Trikot und Poster - alles ist dabei und dazu gucke ich noch auf ein lebensgroßes Kretzsche-Graffiti. Sogar eine Sauna ist in der Suite und schrille silberne Polster-Stühle.“Neuzugang Leo Prantner (23) guckt von seinem Bett täglich auf die Fotos und Poster seines Füchse-Chefs Stefan Kretzschmar, in der Stefan-Kretzschmar-Suite mit silbernen Polster-Stühlen. Erst am Mittwoch war Prantner (geboren in Meran/Südtirol) wieder bei zwei Wohnungsbesichtigungen. „Es setzt mich nicht unter Druck und stresst mich auch nicht, im Zimmer vom Kretzsche zu schlafen. Ich finde es sogar ganz lustig, aber eine eigene Wohnung wäre schon cool. Ich will so schnell wie möglich raus aus dem Hotel“, erzählt der Linkshänder, der erst seit 10 Tagen bei den Füchsen ist.Prantner kam aus Balingen (2. Liga) soll bei den Füchsen Tobias Reichmann (36, kehrte aus privaten Gründen in seine Heimat zurück) ersetzen und steht am Donnerstag (18.45 Uhr, Dyn) gegen Fredericia HK vor seinem ersten Champions-League-Spiel der Karriere. „Für mich geht nicht nur mit der Bundesliga ein Traum in Erfüllung, sondern auch die Champions League stand auf meiner ,wish list‘ ganz oben. Ich freue mich brutal auf diese Chance.“Füchse Sportvorstand Stefan Kretzschmar (51) schmunzelt und gibt in seiner Dyn-Sendung „Kretzsche & FOM“ zu: „Der arme Kerl tut mir ja ein wenig leid, dass er in einem Zimmer wohnen muss, wo mein ganzes Zeug rumhängt. Der muss die ganze Nacht auf meine Fotos und Bilder gucken. Dazu ist es jetzt kein 5-Sterne-Hotel. Ich habe ihm versprochen, ihn da schnell herauszuholen. Er hat gesagt, es ist ganz nett, aber es reicht.‘“ Mathias Gidsel hätte für sehr viel Geld überall spielen können, doch er bleibt in Berlin. Mit der Kretzschmar-Suite im Hotel hat sich Prantner arrangiert, an das Leben in der Großstadt muss er sich noch gewöhnen: „Ich hatte gleich in den ersten Tagen fast einen Straßenbahn-Unfall“, erzählt er Sportbild. „Ich wollte so eine 180-Grad-Wende machen, hatte mich verfahren. Dabei habe ich die Straßenbahn übersehen, so was hatten wir in Balingen nicht. Der Fahrer musste dann eine Vollbremsung machen, hat die Türen geöffnet und mich belehrt, ich habe mich auch sofort entschuldigt und war froh, dass ganz wenig Passagiere dringesessen haben.





