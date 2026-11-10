Handball: Philip Ambrosius verlängert Vertrag mit klarem Karriereaus

Der Torwart Philip Ambrosius sichert dem Dessau-Roßlauer HV seine Verfügbarkeit bis 2028. Gleichzeitig kündigt er das Ende seiner Profilaufbahn an und fokussiert sich auf seine Ingenieurkarriere.

Der Dessau-Roßlauer HV hat eine ungewöhnliche Verpflichtung für die kommenden Jahre gesichert. Torwart Philip Ambrosius hat seinen bestehenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Jahr 2028 verlängert. Diese Vertragsverlängerung ist jedoch nur die halbe Nachricht, da der Keeper gleichzeitig seinen endgültigen Rücktritt aus dem aktiven Profisport bekannt gegeben hat.

Vertragsverlängerung mit Karriereende

Philip Ambrosius tritt somit noch mindestens bis zum Sommer 2028 für die Havelstädter auf. Sein Vertrag sichert ihm die Teilnahme am Spielbetrieb der Bundesliga, während das Ende seiner aktiven Laufbahn bereits feststehen. Es handelt sich um eine seltene Konstellation im Profisport, bei der ein Athlet seine weitere sportliche Treue bündelt und diesen Zeitraum gleichzeitig als finale Phase seiner Karriere definiert. Ambrosius wird seine letzte Saison im Trikot des Vereins ausleben, den er bereits seit vielen Jahren unterstützt.

Also read Vertrag in Flensburg aufgelöst - HC Hamburg verflichtet Luca Witzke

Trainer Radić lobt Loyalität

Vanja Radić, Cheftrainer und sportlicher Leiter des DRHV, hat die Situation des Torwarts aus institutioneller Sicht gewürdigt. In einer öffentlichen Erklärung betonte er die langjährige Bedeutung Ambrosius' für die Mannschaft. Der Trainer hob hervor, dass Philip die Strukturen und die Kultur des Vereins besser kenne als kaum ein anderer Akteur. Diese tiefe Verbundenheit, gepaart mit seiner erfahrenen Spielweise und seiner professionellen Einstellung, wird von der Vereinsführung als enormer Wert für das bestehende Team angesehen. Radić zeigte sich erfreut, dass Ambrosius auch in seiner letzten Profisaison Teil der DRHV-Familie bleibt.

Zwei Karrieren parallel bewältigen

Neben seinen sportlichen Verpflichtungen hat Philip Ambrosius sich ein zweites Berufsleben aufgebaut. Er arbeitet als Ingenieur beim Hauptsponsor Merz Dessau. Diese Doppelbelastung stellt den Torwart vor eine enorme logistische und mentale Herausforderung. Er verbindet somit zwei anspruchsvolle Karrierepfade, die viel Zeit und Energie verlangen. Ambrosius selbst räumte ein, dass die Koordination von Training, Spielen und dem Ingenieurbüro nicht einfach ist und viel Disziplin erfordert.

Advertisement

Privates Engagement und finale Entscheidung

Die Entscheidung, die Profikarriere im Sommer 2028 zu beenden, resultiert direkt aus der wachsenden Schwierigkeit, beide Aufgaben gleichermaßen gerecht zu werden. Ambrosius betonte, dass dies viel Verständnis, Rücksichtnahme und Verzicht seitens seines sozialen Umfeldes erfordert. Besonders seine Familie, allen voran seine Ehefrau, leistet dabei große Unterstützung, wofür er öffentlich dankt. Das Gefühl, mit der Handballkarriere sein Hobby zum Beruf gemacht zu haben, empfindet er als seltenes Privileg, für das er weiterhin brennt.

Ausblick auf die letzte Profisaison

Die letzte Etappe als Profi-Handballer hat damit begonnen und wird von Ambrosius bis zur letzten Minute ausgenutzt. Er plant, das verbleibende Vertragsjahr voll zu nutzen, ohne sich durch die Unwägbarkeiten des weiteren Verbleibs im Verein lenken zu lassen. Die Klarheit über das Ende bereitet den Weg für einen kontrollierten Übergang in das zivilberufliche Leben nach der aktiven Zeit. Der Fokus liegt nun auf der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen im Spielbetrieb, während gleichzeitig die Weichen für die Zeit nach 2028 gestellt sind.