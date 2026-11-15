Handball-Pokal Auslosung: Magdeburg trifft Hagen und Kiel muss zu Melsungen

Bei der Handball-Pokal-Auslosung in Köln erwartet den SC Magdeburg VfL Eintracht Hagen, während THW Kiel gegen MT Melsungen antritt. Alle Top-Teams vermeiden sich im Viertelfinale.

Die Auslosung für die Viertelfinalpartien des Handball-Pokal s hat für zahlreiche Überraschungen und deutliche Erleichterung unter den Top-Teams gesorgt. Der Spielplan wurde in Köln gezogen und zeigt ein Bild, in dem sich die vier führenden Klubs Magdeburg, Berlin, Kiel und Flensburg gegenseitig aus dem Weg gehen. Für den amtierenden Meister SC Magdeburg bedeutet das Los zunächst eine relativ machbare Herausforderung gegen den Zweitligisten VfL Eintracht Hagen, während der Titelverteidiger Füchse Berlin nach Erlangen muss. Diese Aufteilung ermöglicht es, dass alle großen Konkurrenten hoffentlich ihre Gruppenphase überstehen, um sich im Finale zu treffen.

Magdeburgs Loserfolg und Hagen als Gegner

Die Freude beim SC Magdeburg war nach der Auslosung groß, da das Team im Halbfinale auf keinen direkten Serienrivalen treffen muss. Zuvor hatte der Meister im Liga-Kracher dem Rivalen aus Flensburg bereits eine deutliche Niederlage verpasst, was die Stimmung in der Mannschaft gehoben hatte. Ein entscheidender Faktor bei der Verteilung der Gegner war Lukas Märtens, Weltklasse-Schwimmer und Mitglied des SC Magdeburg. Als Losfee zeichnete er für die Zuteilung des Zweitligisten VfL Eintracht Hagen verantwortlich, was bei den Fans, die nach dem Abpfiff zur Auslosung in der Halle geblieben waren, für Jubel sorgte. Es ist jedoch zu beachten, dass der Zweitligist Heimrecht hat, was die Partie für den SC Magdeburg nicht trivial macht.

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Kiel und Berlin erhalten schwere Aufgaben

Härter erwischt es den Tabellenzweiten THW Kiel, der im Viertelfinale zum Champions-League-Teilnehmer MT Melsungen reisen muss. Diese Partie stellt eine enorme Herausforderung dar, da Melsungen als starker Gegner in der Liga gilt und die Zebras ihre Form unter Beweis stellen müssen. Gleichzeitig reisen die Titelverteidiger Füchse Berlin im Viertelfinale zum Erstligisten HC Erlangen. Auch diese Partie ist keine Selbstläufer, da Erlangen als ambitionierter Erstligist gilt und das Team aus der Hauptstadt sich gegen einen starken Gegner durchsetzen muss. Die SG Flensburg-Handewitt muss hingegen gegen Frisch Auf Göppingen antreten, was eine weitere anspruchsvolle Aufgabe darstellt.

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Keine Top-Teams im Halbfinale möglich

Die Struktur des Loses hat zur Folge, dass die Giganten Magdeburg, Berlin, Kiel und Flensburg sich gegenseitig aus dem Weg gehen. Diese Aufteilung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle vier Teams im Finale wiederfinden. Gisli Kristjansson, Superstar des SC Magdeburg, äußerte sich gegenüber SPORT BILD zum Pokal-Los und betonte, dass die Partie gegen Hagen spannend werden wird. Er gab zu, Hagen nicht zu unterschätzen, da der Verein nicht ohne Grund in dieser Runde vertreten ist. Kristjansson kündigte an, dass das Team die Aufgabe seriös angehen wird, um den Weg ins Halbfinale zu ebnen. Diese Aussage unterstreicht die Respektierung der Zweitligisten trotz der unterschiedlichen Ligazugehörigkeiten.

Abläufe und Finale in Köln im Jahr 2027

Die Viertelfinalspiele finden am 16. und 17. Dezember statt. Wenn alle vier Giganten ihre Partien gewinnen, wird es in Köln zum epischen Final Four um den Pokalsieg kommen. Die Finaltage sind für den 10. und 11. April 2027 angesetzt. Diese Termine markieren den Höhepunkt der Saison, in dem sich die besten Teams des Handball-Pokals messen. Die Auslosung hat gezeigt, dass trotz der überwiegend lösbaren Aufgaben im Viertelfinal die Konkurrenz hoch ist. Jedes Team muss seine Stärken ausspielen, um die Chance auf den Titel zu wahren, wobei die Heimvorteile und die Motivation der unterklassigen Teams entscheidende Faktoren sein können.