Handball-Pokal: SG Flensburg und MT Melsungen ziehen ins Viertelfinale ein

Die SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen sichern sich ihren Platz im Pokal-Viertelfinale. Flensburg gewinnt knapp gegen den VfL Gummersbach, Melsungen dominiert den Bergischen HC.

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich als letzter Teilnehmer mit einem knappen Sieg gegen den VfL Gummersbach für das Pokal-Viertelfinale qualifiziert. Das Spiel endete 35:34 und ging als dramatischer Krimi in die Geschichte ein, bei dem Benjamin Buric den entscheidenden letzten Wurf der Gäste parierte, um den Sieg zu sichern.

Spannung im Endspurt sichert den Pokal-Einzug

Die Begegnung begann für die SG Flensburg-Handewitt alles andere als optimal, da der VfL Gummersbach schnell mit 2:4 in Führung ging. Der Spieler Miro Schluroff zeichnete sich dabei durch drei Treffer aus und dominierte das Spielgeschehen. Fast jeder Wurf der Gäste landete im Tor, wobei die Abwehr des Nordklubs insbesondere bei Distanzwürfen massive Probleme hatte. Bereits in der zwanzigsten Minute traf Schluroff sogar vom eigenen Wurfkreis zum 11:16, was die Torausbeute auf 8 Tore bei 10 Würfen erhöhte. Es dauerte bis in die letzten Minuten vor der Pause, bis sich die SG Flensburg-Handewitt ins Spiel biss und den Rückstand auf 18:21 verkürzen konnte. Im Halbschluss urteilte Sportchef Ljubomir Vranjes, dass 21 Gegentore nicht optimal seien, man auch im Angriff nicht optimal gespielt habe, aber beides in der zweiten Halbzeit ändern werde.

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Taktische Anpassungen und die Rolle von Schluroff

Die in der Kabine geplante Strategie zeigte Wirkung, als die SG Flensburg-Handewitt in der Abwehr konsequenter zuschlug. Vorne gelang Aymeric Minne der Ausgleich zum 24:24 in der dreiunddreißigsten Minute. Kurz darauf erzielte Domen Novak die erste Führung der Flensburger seit dem 1:0 zum 25:24. Im Tor hielt Benjamin Buric diese Führung bis zur fünfundsiebzigsten Minute stabil. Doch dann knallte Schluroff mit seinem elften Tor das 33:33 ins Netz. Flensburg, angetrieben von Simon Pytlick, zitterte sich in den irren Schlusssekunden knapp ins Viertelfinale, da Buric den entscheidenden letzten Wurf parierte und so den umjubelten Sieg für die SG Flensburg-Handewitt sicherte.

MT Melsungen dominiert den Bergischen HC deutlich

Parallel dazu schlug die MT Melsungen den Pokal-Überraschungsklub der letzten Saison, den Bergischen HC, der zuvor das Finale erreichte, mit 36:26. Nach dem frühen 3:0 durch Johannes Golla baute der Favorit den Vorsprung weiter aus. Bei der Halbzeitpause stand es 18:10, wobei der 11:6-Vorsprung durch Mensing und der 18:8-Vorsprung durch Balenciaga markiert war. Die MT schaukelte den Vorsprung dann locker ins Ziel. Überragend bei der MT war Torwart Nebojsa Simic, der 16 Paraden vorweisen konnte. Damit sicherte sich der Bergische HC die Niederlage, während die MT Melsungen als klarer Sieger hervorging.

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Komplette Übersicht der Viertelfinal-Teilnehmer

Die Auslosung für das Viertelfinale findet am Sonntag statt. Neben der SG Flensburg-Handewitt und der MT Melsungen stehen bereits weitere starke Mannschaften im Feld. Zum einen sind dies der SC Magdeburg und der THW Kiel, zwei der traditionsreichsten Vereine im deutschen Handball. Zum anderen gehören Frisch Auf Göppingen und die Füchse Berlin zu den Titelaspiranten. Zudem qualifizierten sich der HC Erlangen und Eintracht Hagen für die nächste Runde. Die Konstellation verspricht spannende Duellen, wobei die Leistungen der bisher qualifizierten Teams wie die der SG Flensburg-Handewitt gegen den VfL Gummersbach zeigen, dass kein Pokal-Spiel sicher ist.

Statistische Highlights und Schlüsselspieler

Die individuelle Leistung von Miro Schluroff beim VfL Gummersbach stach besonders hervor. Er warf zehnmal und traf dabei acht Mal, was eine hohe Effizienz trotz der Niederlage zeigt. Ludvig Hallbäck steuerte weitere sechs Tore bei sechs Würfen bei. Für die SG Flensburg-Handewitt war die parierende Leistung von Benjamin Buric in den Schlussminuten entscheidend, insbesondere der letzte Wurf, der den Sieg sicherstellte. Bei der MT Melsungen war es Nebojsa Simic mit 16 Paraden, der die Defensive stabilisierte. Johannes Golla eröffnete den Sieg durch sein frühzeitiges Tor, während Spieler wie Mensing und Balenciaga den Vorsprung ausbauten. Die Auslosung am Sonntag wird nun die genauen Paarungen bestimmen, wobei die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass nur die beste Formation den Sieg davontragen wird.