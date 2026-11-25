Es ist das Aufeinandertreffen zweier verlustpunktfreier Teams am Mittwoch. Der SC Magdeburg empfängt Sporting Lissabon. Coach Bennet Wiegert erwartet 'Highspeed-Handball', muss aber weiter auf den Topknipser verzichten.

Am Mittwoch kommt es zum Aufeinandertreffen zweier verlustpunktfreier Teams. Der SC Magdeburg empfängt Sporting Lissabon. Coach Bennet Wiegert erwartet"Highspeed-Handball", muss aber weiterhin auf seinen Top-Torschützen verzichten.

Für das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Sporting Lissabon erwartet Trainer Bennet Wiegert vom deutschen Meister SC Magdeburg"Highspeed-Handball". Er gehe davon aus, dass der Gegner zwischen 33 und 40 Tore werfen kann. Und die müsse man dann auch werfen, sagte Wiegert in einer Medienrunde zum Spiel. Im Vorfeld wolle er den Fokus aber nicht nur auf die dominierenden Brüder Francisco und Martim Costa legen, die zur Saison 2027/28 zur SG Flensburg-Handewitt wechseln.

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Sporting Lissabon habe viele weitere gute Spieler, die unterschätzt seien, so Wiegert. Insgesamt spiele der Club einen"geilen Handball". Magdeburgs Felix Claar erklärte in einer Pressemitteilung des Vereins:"Lissabon spielt eine starke Saison. Mit ihrem wurfstarken und variablen Rückraum sind sie für jede Abwehr eine Herausforderung.

Da müssen wir sehr konzentriert sein.

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"Ob Wiegert am Mittwoch wieder auf Matthias Musche und Oscar Bergendahl setzen kann, bleibt unklar. Er habe noch"stille Hoffnung", dass er die beiden zumindest in den Kader bekomme, sagte Wiegert. Beide Spieler hatten sich beim fulminanten 33:22-Sieg gegen den HC Hamburg verletzt. Länger ausfallen wird Top-Torschütze Omar Ingi Magnusson, der in diesem Kalenderjahr eventuell gar nicht mehr auflaufen kann.

Grundsätzlich sei es für ihn kein Problem, mal mit einem kleineren Kader in ein Spiel zu gehen. Die weiteren Spieler im Team seien gut genug, um kurzfristige Ausfälle kompensieren zu können. Bis Weihnachten stehen noch neun Partien auf dem Programm. Nach dem Spiel gegen die Portugiesen empfängt Magdeburg am Sonntag den ThSV Eisenach in der Bundesliga.

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