SG Flensburg-Handewitt gewinnt das spannende Handballspiel beim VfB Stuttgart mit 27:25. Trotz starker Abwehrleistung und Torwart-Sorgen der Gastgeber setzte sich das Team aus dem Norden souverän durch.

Die SG Flensburg-Handewitt hat das auswärts ausgetragene Handballspiel beim VfB Stuttgart mit 27:25 gewonnen. Der Favorit aus dem hohen Norden begann die Partie mit deutlichen Schwierigkeiten, die starke Abwehrstruktur der Stuttgarter in der ersten Halbzeit zu durchbrechen. Der VfB-Torwart Mateusz Kornecki hielt in der Anfangsphase gleich zwei Siebenmeter des Flensburger Angreifers Emil Jakobsen pariert. Ein Treffer von Philipp Ahouansou sicherte den Gästen bis zur 14. Minute einen komfortablen 9:4-Vorsprung. Trainer Misha Kaufmann zeigte sich nach diesem Erfolg sichtlich zufrieden und klatschte vergnüglich mit Kornecki ab.

Die Taktik und das Spielgeschehen der ersten Halbzeit

Der VfB Stuttgart präsentierte sich in der ersten Halbzeit als absolut dominante Heimmannschaft. Dennoch gelang es Flensburg, das Spielverhalten durch strategische Umstellungen zu verändern. Der eingewechselte Marko Grgic erwies sich als Schlüsselfigur, der am Ende insgesamt acht Tore verbuchen sollte. Durch seine Treffsicherheit konnte Flensburg den Rückstand nach und nach verkraften. Niclas Kirkeløkke erzielte zunächst das 14:13, um den Anschluss zu halten. Kurz darauf stellte Grgic mit dem Ausgleichstreffer den 15:15-Pausenstand her. Diese Entwicklung überraschte die Verantwortlichen des VfB, die das Spiel bis zur Halbzeitpause eigentlich unter Kontrolle geglaubt hatten.

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Störkräfte und Unterbrechungen vor dem zweiten Durchgang

Die technische Ausrüstung im Stadion sorgte für eine ungewollte Pause direkt nach dem Wechsel. Die Torlinie auf der Flensburger Seite war gerissen worden, wodurch das Tor unterbrochen war und erst neu geklebt werden musste. Diese Verzögerung nutzte der VfB nicht für einen Führungswechsel, doch kurz nach dem Wiederanpfiff folgte ein personelles Problem auf der Gegenseite. Der stark aufspielende Kornecki zog sich Probleme am Oberschenkel zu und musste zunächst die Spielplatte verlassen. Er wurde kurz in der Kabine medizinisch behandelt und kehrte nach einigen Minuten wieder zurück. Mohamed El-Tayar übernahm vorübergehend das Tor.

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Entscheidende Phase und Positionen der Akteure

Simon Pytlick sorgte vor 5371 Zuschauern im heimischen Stadion für die Wendung und brachte Flensburg zum 21:22 in Führung. Dies war die erste Führung der Gäste seit dem 0:1-Rückstand. Trainer Misha Kaufmann forderte in der Auszeit von seinem Team: "Beißt euch jetzt rein!" Die Stuttgarter Mannschaft reagierte nervös, blieb aber dicht dran. Marko Grgic blockte einen Abwurf von Kornecki direkt am Kreis und nutzte die Situation für den 25:27-Treffer. In der Schlussphase patzten auch die Flensburger, die eine Zeitstrafe aufgrund eines Wechselfehlers hinnehmen mussten, was zusätzlich zu einem Ballverlust führte. Trotz dieser Fehler schaukelten die Gäste die Führung souverän über die Restzeit.

Reaktionen und Ausblick auf das weitere Geschehen

Am Ende sicherte sich das Gastteam den knappen Sieg und dominierte die entscheidenden Minuten. Philipp Ahouansou von der Stuttgarter Mannschaft kommentierte die Niederlage gegenüber dem Sender Dyn mit der Aussage, dass die letzten Minuten des Spiels nicht gut genug gewesen seien, um Flensburg daheim zu schlagen. Der Sieg ist für die SG Flensburg-Handewitt ein wichtiger Schritt nach außen, während der VfB Stuttgart die eigenen Defizite in der Schlussphase kritisch hinterfragen wird. Die Partie zeigte, dass im Spitzensport oft Details wie technische Defekte oder kleine Fouls über den Ausgang entscheiden können.