Kult-Torwart Silvio Heinevetter, aktuell beim ThSV Eisenach, gibt vor dem Duell gegen Rekordmeister SC Magdeburg wertvolle Tipps. Er glaubt an die Chance der Thüringer.

Am kommenden Sonntag trifft der SC Magdeburg im Handball -Bundesliga-Spiel auf den ThSV Eisenach. Der Anpfiff ist um 18 Uhr, die Übertragung läuft live bei Dynamo. Für den 42-jährigen Silvio Heinevetter ist dieses Duell von besonderer Bedeutung, da er für beide Vereine bereits aktiv war. Aktuell ist der Kult-Torwart Keeper bei den Thüringern und sieht durchaus Perspektiven für sein Team.

Spielstrategie gegen die Magdeburger Dominanz

Heinevetter erkennt an, dass der SC Magdeburg als klarer Favorit in die Partie geht. Seine Erfahrung lehrt ihn, dass man in einer solchen Konstellation in den meisten Fällen verliert. Dennoch betont er, dass alles möglich sei, solange das Spiel offen bleibt und man lange am Geschehen dranbleibt. Die Thüringer müssen ihre Chancen nutzen und dürfen keine Fehler zulassen, da die Magdeburger diese gnadenlos bestrafen.

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Struktur und Führung beim SC Magdeburg

Die langjährige Dominanz des SC Magdeburg in der Liga ist nach Ansicht von Heinevetter kein Zufall, sondern Ergebnis einer klaren Struktur und Philosophie. Diese werde konsequent vom Trainer und der Geschäftsführung durchgezogen und führe zu einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Clubs. Besonders Bennet Wiegert und Marc Schmedt werden für ihren überragenden Aufbau eines starken Teams gelobt. Alles sei bei den Elbestädtern durchdacht und bestens organisiert.

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Rolle von Heinevetter im Team von Eisenach

Der aktuelle Keeper bei ThSV Eisenach steht als dritte Wahl auf der Bank und kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz. Zwischen 2005 und 2009 war er zuvor bereits 179 Mal für den SC Magdeburg im Tor aktiv. Jetzt unterstützt er sein ehemaliges Team von der Tribüne aus. Die Partie wird er zu Hause auf dem Sofa verfolgen und seinen Daumen für den ThSV drücken, da jeder Punkt für den Ligaerhalt wichtig ist.

Mentalität und Fokus für das entscheidende Spiel

Heinevetter betont die psychologische Komponente für seine aktuellen Mitspieler. Sie dürfen sich nicht zu sicher fühlen und müssen Big Points holen, um sich für die Meisterschaft zu qualifizieren. Die Spieler sollten sich nicht von der Größe des Gegners oder der Atmosphäre beeindrucken lassen und sich keine Sorgen machen. Stattdessen sollten sie das Spiel genießen und mit einer klaren Mentalität auftreten. Diese innere Stärke wird für den Erfolg am Sonntag entscheidend sein.