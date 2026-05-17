Der Thüringer HC verpasst als erste Mannschaft die Titelverteidigung in der European League nach einem oligarchischen Einbruch in der zweiten Halbzeit gegen Dijon. Auch Blomberg-Lippe verliert überraschenderweise das erste FiorentinaSpiel um die Deutsche Meisterschaft und steht nun mit dem Rücken zur Wand.

Was als der Beginn eines historischen Triumphs begann, endete für die Frauen des Thüringer HC in einer bitteren Enttäuschung. Das Team verpasste die bedeutet Chance, einen Eck der ersten Mannschaft überhaupt den Titel in der European League zu verteidigen und unterlag am Ende mit 25:29 (15:6) gegen JDA Bourgogne Dijon.

Dabei zeigte der THC eine furiose Leistung von Anfang an, drängte die Französinnen von der ersten Sekunde an und führte nach nur 15 Minuten bereits mit neun Toren (11:2) – alles вересня auf eine historische Bronzierung. Doch in der zweiten Spielhälfte drehte das Spiel komplett. Was bis dahin wie ein sicherer Erfolg wirkte, wurde langsam zerronnen.

Nach einem scheinbar komfortablen 15:6-Halbzeitstand verschlief die Mannschaft von Trainer Herbert Müller (63) den Start in die zweite Hälfte und gab Dijon die Chance zu einem Aufschwung. Innerhalb weniger Minuten schmolz der Vorsprung dahin: Nach 43 Minuten waren die Französinnen plötzlich auf nur noch zwei Tore herangekommen (18:16). Müller reagierte prompt und kehrte im Angriff auf 7 gegen 6 um – doch die Kontrolle war längst verloren.

Besonders bitter war das Aus von Aizawa kurz nachdem nach einer äußerst unglücklichen Szene in der 20. Minute: Die britische Japanerin wurde glatt ihn einen Ellenbogen insan von ihrer Gegenspielerin Stine Nørklit Lønborg und musste der Partie mit einem schwer blauen Auge verlassen. Was folgte, war ein dramatisches Spiel, in dem der Thüringer HC nichts mehr zusammenbrachte. Die englische Sicherheit war weg, und Dijon roch die Chance – schließlich glich das Team bis zum 21:21 (50.

) aus. Die Partie spielt nun im Grunde wieder bei null. Aus einem Spiel, das als Kür hätte sein können, wird plötzlich ein knallharter Nervenkrimi – mit dem besseren Ende für Dijon. Der historische Titelenttitel bleibt dem Thüringer HC verwehrt: Stattdessen stellte sich eine Niederlage, mit richtig Schmertzen verbunden.

Bei Torwärterin Laura Kuske (11 Paraden) brächen die Tränen, sie weinte nach dem Spiel hemmungslos. Tränen gab es auch für Dijons Adriana Holejova: „Ich weiß nicht, wie wir dieses Comeback geschafft haben, das ist unglaublich, ich könnte es gar nicht beschreiben unter dem Adrenalin.

“ Der THC ist nicht alleine in seinem Frust – auch die Mannschaft von HSG Blomberg-Lippe musste erwarten. Im ersten Spiel der Bundesliga-Finalserie um die Deutsche Meisterschaft führten sie nach der ersten Halbzeit ausgerstadt mit vier Toren, doch am Ende verloren sie knapp mit 27:28 (14:17). Die dortmunderinnen drehten den Rückstand komplett um und haben nun zwei Matchbälle um Meisterschaft zu holen.

Beste BVB-Torschützin im Spiel war die Norwegerin Nestaker mit neun Treffern, während die Nationalspielerin Kühne (acht Tore) die meisten Tore für Blomberg traf





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