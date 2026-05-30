Handball: Traditionsklub HC Leipzig zurück in der Bundesliga

Die Leipzigerinnen haben den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Mit einem klaren 37:24-Sieg gegen Mainz 05 feierten sie ihre Meisterschaft in der 2. Liga.

Die Leipzigerinnen haben den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Mit einem klaren 37:24-Sieg gegen Mainz 05 feierten sie ihre Meisterschaft in der 2. Liga.

Während in Leipzig der Jubel ausbrach, beginnt für den HC Leipzig eine neue Ära. Nach der Insolvenz und dem Zwangsabstieg in die 3. Liga wird der Verein ab der kommenden Saison wieder in der Bundesliga antreten. An einem spannenden Final-Spieltag brachten die Leipzigerinnen mit einem Heimerfolg ihren Punktevorsprung ins Ziel.

Der letzte Teilnehmer am Spielbetrieb der 1. Bundesliga wird in der kommenden Woche ermittelt. Die Spreefüxxe treffen in der Relegation auf den SV Union Halle-Neustadt. Die Relegation wird über zwei Spiele ausgetragen.

Zunächst treffen Halle-Neustadt und Berlin am Mittwoch, den 3. Juni, ab 19:30 Uhr in der SWH.arena aufeinander. Das Rückspiel wird am Samstag, den 6. Juni, um 18 Uhr in der Sporthalle Charlottenburg in Berlin ausgetragen.

Sofern beide Teams nach dem Ablauf der regulären Spielzeit des Rückspiels die gleiche Punktzahl aufweisen, entscheidet zunächst die Tordifferenz. Wenn diese auch gleich ist, geht das Rückspiel in eine Verlängerung von zweimal 5 Minuten. Sollte auch dann noch kein Sieger feststehen, folgt eine erneute Verlängerung von zweimal 5 Minuten. Ist auch danach keine Entscheidung gefallen, wird der Sieger und damit der finale Startplatz durch ein Siebenmeterwerfen ermittelt.

Sporteurope. TV und Dyn zeigen beide Relegationsspiele im Livestream. Die TG Nürtingen punktgleich mit den Berlinerinnen, aber durch das bessere Torverhältnis Vizemeister der 2. Liga, darf nicht in die Bundesliga aufsteigen.

Der Verein erhielt keine Lizenz für den erstmaligen Start im Oberhaus. Die dortige Sporthalle genügt nicht den Anforderungen





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