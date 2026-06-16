Handball-Traumpaar Dominik Axmann und Isabelle Dölle haben geheiratet

Die Handball-Profis Dominik Axmann (HSV Hamburg) und Isabelle Dölle (Buxtehuder SV) haben in Schleswig geheiratet. Trotz Verletzungssorgen und Karriereende feierten sie eine emotionale Hochzeit mit vielen Gästen aus der Handballszene. Nun planen sie gemeinsame Flitterwochen in Kroatien.

Dominik Axmann 26, Rückraumspieler beim HSV Hamburg, und Isabelle Dölle 27, ehemalige Bundesliga-Spielerin des Buxtehuder SV, haben am vergangenen Wochenende in Schleswig geheiratet. Die beiden Handball -Profis, die seit Oktober 2020 ein Paar sind, gaben sich das Ja-Wort.

Nach jahrelanger Bundesliga-Stress, Verletzungssorgen und sportlichen Herausforderungen folgt für sie nun der schönste Schritt: die Ehe. Die standesamtliche Trauung fand am Freitag im engsten Familienkreis statt. Am Samstag folgte eine freie Trauung mit anschließender Feier, zu der zahlreiche Gäste aus der Handballwelt erschienen. Unter den Gratulanten waren HSV-Profis wie Moritz Sauter, Elias Kofler und Andreas Magaard sowie ehemalige Mitspieler wie Nicolai Theilinger, Alexander Hartwig, Thies Bergmann und Leif Tissier.

Auch viele aktuelle und ehemalige Bundesliga-Spielerinnen des BSV ließen sich die Feier nicht entgehen, darunter Teresa von Prittwitz, Levke Kretschmann und die Vizeweltmeisterin Emmy Vogel geb. Bölk, die eigens aus Budapest anreiste. Axmanns Trauzeuge war Hockey-Nationalspieler Hannes Müller, Dölles Trauzeugin ihre langjährige Schulfreundin Ann-Christin. Das Brautpaar zeigte sich überglücklich.

Es war genau der Tag, den wir uns gewünscht haben. Mit unseren Familien und Freunden zu feiern, war etwas ganz Besonderes, sagte Dölle. Axmann ergänzte: Dass jetzt alles so schön geworden ist, bedeutet mir sehr viel. Für den HSV-Profi war die Hochzeit nach einer langen Leidenszeit ein ganz besonderer Meilenstein.

Der 26-Jährige kämpft seit Monaten um sein Comeback nach erneuten Problemen am rechten Knie. Umso wichtiger war ihm, diesen Tag ohne Schmerzen erleben zu können. Ich kann meine Frau über die Schwelle tragen, sagte Axmann grinsend. Während Axmann weiter an seiner Rückkehr auf das Handballfeld arbeitet, hat Isabelle Dölle ihre Karriere inzwischen beendet.

Die ehemalige Bundesliga-Spielerin widmet sich künftig voll ihrem Beruf in der Schifffahrtsbranche. Für mich ist es an der Zeit, das Kapitel Leistungssport zu schließen, erklärte sie. Nach den Feierlichkeiten geht es für das Paar zunächst nach Budapest zur großen Hochzeitsfeier von Emmy Vogel. Anschließend folgen elf Tage Flitterwochen in Kroatien.

Nach Jahren voller Herausforderungen beginnt für die beiden nun ein neues Kapitel. Axel und Isi haben Höhen und Tiefen gemeinsam durchgestanden - am Ende aber ist alles wunderschön





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