Die 21-jährige französische Junioren-Nationaltorhüterin Jemima Kabeya ist plötzlich verstorben. Der plötzliche Tod der talentierten Handballspielerin erschüttert die Welt des Handballs.

Frankreichs Junioren-Nationaltorhüterin Jemima Kabeya ist im Alter von nur 21 Jahren plötzlich verstorben. Der plötzliche Tod der talentierten Handball spielerin erschüttert die Handball -Welt und sorgt für tiefe Trauer. Kabeya spielte für den Verein Handball Plan-de-Cuques in der ersten französischen Liga und war in dieser Saison mit 78 Paraden und einer Quote von 35,6 Prozent eine der besten Torhüterinnen. Ihr Verein und die Handball -Familie trauern um das fröhliche Teammitglied.

Die Todesursache ist derzeit noch unklar. \Kabeya verstarb am vergangenen Montag. Der Weltverbandpräsident Hassan Moustafa sprach von einer „unbeschreiblichen Tragödie“ und erinnerte an Kabeyas strahlendes und lebendiges Wesen. „Sie war eine Torhüterin mit großem Talent und eine vorbildliche Teamkollegin, aber Jemima war vor allem eine strahlende, fröhliche junge Frau von großer Freundlichkeit. Ihr Lächeln und ihr Engagement werden eine unauslöschliche Erinnerung in unseren Herzen hinterlassen“, teilte ihr Verein in einer emotionalen Botschaft mit. \Kabeya spielte 2022 mit Frankreich bei der Junioren-Weltmeisterschaft und hatte ihren Vertrag bei ihrem Verein gerade erst um zwei Jahre verlängert. Die französische Frauenhandball-Liga fühlte sich ebenfalls von dem tragischen Verlust betroffen. „Ihr tragischer Tod versetzt die gesamte Handball-Familie in Trauer. Unsere Gedanken sind in dieser schmerzhaften Tortur bei ihren Eltern“, sagte Nodjialem Myaro, Präsidentin der französischen Frauenhandball-Liga.





