Handball-WM 2027: Auslosung bringt schwere Vorrundengruppe für Deutschland

Bei der Auslosung der Vorrundengruppen für die Handball-WM 2027 in Deutschland wurden die Gegner der deutschen Mannschaft bestimmt: Tunesien, Serbien und Dänemark. Das Turnier findet im Januar 2027 statt, mit Spielen in München, Köln, Stuttgart, Kiel, Magdeburg und Hannover. ProSieben überträgt alle deutschen Spiele live.

Die Heim-WM im Handball steht vor der Tür. Nun stehen die Gruppen für das Sport -Event im Januar fest. Für die deutschen Handball er sind bei der Heim-WM zu Beginn kommenden Jahres (13. bis 31.

Januar 2027) Tunesien, Serbien und Dänemark die Gegner in der Vorrunde. Dieses Auftaktprogramm für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason ergab am Mittwochabend die Auslosung der acht Vorrunden-Gruppen im weltberühmten Münchner Hofbräuhaus. Ebenfalls im SAP Garden der bayerischen Metropole absolviert das ambitionierte Team des Deutschen Handballbundes (DHB) seine zwei übrigen Begegnungen der Gruppe A. Gegen Serbien hatte Deutschland bei der EM zu Beginn des Jahres eine Niederlage kassiert. Die drei besten Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Sollten die EM-Zweiten die zweite WM-Phase erreichen, würden Gislasons Spieler für alle weiteren Begegnungen einschließlich sämtlicher K.o. -Matches nach Köln umziehen. Für die DHB-Auswahl, die im vergangenen Jahr bei der EM durch Silber Hoffnungen auf ein Wintermärchen 2.0 beim WM-Heimspiel geschürt hatte, sind Duelle mit den Handball-Großmächten Dänemark und weiteren Top-Nationen von großer Bedeutung. Außer München und Köln sind auch Stuttgart, Kiel, Magdeburg und Hannover WM-Schauplätze.

In Stuttgart trifft Italien mit seinem deutschen Nationaltrainer Bob Hanning auf Ägypten, Kap Verde sowie WM-Neuling Saudi-Arabien. Die Übertragungsrechte liegen bei ProSieben, das alle deutschen Spiele und die wichtigen K.o. -Runden-Matches der Handball-WM live im Free-TV und im Joyn-Stream zeigt





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