Handball-WM 2027: Auslosung der Gruppen am 10. Juni im Hofbräuhaus München

Am 10. Juni wird die Auslosung der Gruppen für die Handball-Weltmeisterschaft 2027 im Hofbräuhaus in München stattfinden. Deutschland ist als Gruppenkopf gesetzt, aber es besteht die Möglichkeit von spannenden Duellen in der Vorrunde. Das Turnier wird vom 13. bis zum 31. Januar 2026 stattfinden und kann kostenlos im TV und im Livestream auf Joyn verfolgt werden.

In weniger als einem halben Jahr, vom 13. bis zum 31. Januar 2026, wird die Auslosung für die Handball-Weltmeisterschaft 2027 stattfinden. Am 10. Juni richten sich alle Blicke auf das Hofbräuhaus in München , wo ab 18 Uhr die Gruppen für die WM ausgelost werden.

Insgesamt werden 32 Teams an der Weltmeisterschaft teilnehmen, die in acht Vierergruppen aufgeteilt werden. In jeder Gruppe wird jeweils ein Team aus den verschiedenen Lostöpfen vertreten sein. Deutschland ist als Gruppenkopf gesetzt, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass es in der Vorrunde zu spannenden Duellen kommt. Insbesondere in Lostopf zwei tummeln sich starke Mannschaften wie Frankreich, Spanien und Norwegen.

Schon vor der Auslosung steht fest, welche Teams aus Topf eins in welcher Gruppe spielen werden und wo sie ihre Spiele austragen. Deutschland ist Gruppenkopf in Gruppe A und wird seine Vorrundenspiele am 13. , 15. und 17. Januar im SAP Garden von München austragen.

Nun wird gelost, welche Teams die Gegner sein werden. Gruppe D hat Frankreich als Gruppenkopf und wird ihre Spiele in der Porsche Arena in Stuttgart am 14. , 16. und 18. Januar austragen.

Wer das Turnier kostenlos im TV und im Livestream verfolgen möchte, kann dies auf Joyn tun





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