Die Spielzeiten für die deutschen Vorrundenspiele bei der Handball-Weltmeisterschaft 2027 stehen fest. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason bestreitet alle drei Partien um 20.30 Uhr im SAP Garden. DHB-Boss Mark Schober sieht dadurch attraktive Bedingungen für Fans. Die WM findet vom 13. bis 31. Januar 2027 in sechs deutschen Städten statt und wird von ProSieben und Dyn übertragen.

Die Auslosung für die Handball - Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland hat die genauen Spielzeiten für das deutsche Team in der Vorrunde festgelegt. Die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Alfred Gislason trifft am 13.

Januar in München auf Tunesien, am 15. Januar auf Uruguay und am 17. Januar auf Serbien. Alle drei Vorrundenspiele finden im SAP Garden statt und werden um 20.30 Uhr angepfiffen, der besten Sendezeit für电视übertragungen.

DHB-Präsident Mark Schober betonte, dass die festen Anwurfzeiten die WM für Fans greifbarer machten und attraktive Rahmenbedingungen sowohl für Besucher in der Arena als auch für Zuschauer vor den Bildschirmen schafften. Die 30. IHF Männer-Handball-Weltmeisterschaft wird vom 13. bis zum 31. Januar 2027 in sechs deutschen Städten ausgetragen: München, Stuttgart, Kiel, Magdeburg, Hannover und Köln.

Die Spiele werden in Deutschland von den Sendern ProSieben und Dyn übertragen. Tickets sind noch verfügbar, insbesondere für Spiele in Gruppe E in Kiel sowie für die nicht-deutschen Hauptrunden in Hannover und Köln. Dänemark tritt als Titelverteidiger an. Deutschland war bei der letzten WM 2025 im Viertelfinale an Portugal gescheitert und belegte am Ende Platz sechs





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