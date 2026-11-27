Die deutsche Handballnationalmannschaft peilt bei der Heim-WM 2027 den ersten großen Titel seit 2016 an. Infos zu Tickets, Spielplan und Chancen gegen Dänemark.

Die deutsche Handballnationalmannschaft unter der Leitung von Bundestrainer Alfred Gislason hat sich das Ziel gesetzt, bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land den Titel zu gewinnen. Das Turnier findet vom 13. bis zum 31. Januar 2027 statt und stellt für das Team des Deutschen Handball-Bundes die dringend benötigte Bewährungsmöglichkeit dar. Nach dem Gewinn der Europameisterschaft im Jahr 2016 steht der große Triumph weiterhin aus, doch die aktuellen Rahmenbedingungen werden als günstig bewertet.

Turnierziele und Favoritenstatus

Der Deutsche Handball-Bund verzeichnet mit der Heim-WM eine massive Chance auf einen deutschen Coup. Zwanzig Jahre sind seit dem letzten WM-Sieg im Jahr 2007 vergangen, weshalb die Motivation im Kader hoch ist. Zwar gelten die dänischen Profis um den Stürmer Mathias Gidsel weiterhin als klarer Favorit auf den Titelgewinn. Deutschland gehört jedoch zu den wenigen europäischen Mannschaften, die den skandinavischen Rivalen ernsthaft die Stirn bieten und sie von der Goldmedaille abhalten könnten.

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Die aktuelle Formkurve deutet auf eine erfolgreiche Teilnahme hin. Bei der Europameisterschaft 2026 erreichte das Team von Alfred Gislason den zweiten Platz und sicherte sich damit die Silbermedaille. Dieses Ergebnis unterstreicht die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Auswahl. Nun soll die Leistung vor heimischem Publikum noch übertroffen werden, um den lang ersehnten Weltmeistertitel nach Deutschland zu holen.

Ticketverkauf und Zeitplan

Der Ticketverkauf für die WM-Partien befindet sich in einer entscheidenden Phase. Ab dem 1. Dezember 2026 beginnt die finale Verkaufsphase, in der erneut Kontingente freigegeben werden. Diese neuen Tickets stammen aus aufgelösten Sperrungen des Fernsehsenders, die nicht mehr gelten, sowie aus verbliebenen Restmengen. Der Deutsche Handball-Bund hat dies in einer offiziellen Mitteilung präzisiert und auf die Möglichkeiten hingewiesen.

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Besonders für Fans, die das Final-Wochenende in Köln besuchen möchten, öffnen sich nun erneut Türen. Es stehen begrenzte Kontingente für bislang ausverkaufte Spiele mit Beteiligung der deutschen Mannschaft zur Verfügung. Zuschauer sollten sich möglichst zeitnah mit ihren Wünschen beschäftigen, da die Nachfrage nach Karten für die Heimspiele der Nationalmannschaft erwartungsgemäß sehr hoch ist. Der Start der Tickets für das Finalwochenende ist ein zentrales Element der Öffentlichkeitsarbeit.

Spielorte und Turnierstruktur

Die deutschen Handballer werden ihre Vorrundenspiele in München austragen. Die Stadt bietet eine hervorragende Infrastruktur für internationale Großereignisse und wird voraussichtlich auf eine massive Unterstützung der lokalen Fans hoffen. Nach der Vorrunde wechselt die Mannschaft in die Hauptrunde, die in Köln stattfindet.

Köln wird somit zum zentralen Schauplatz für die entscheidenden Partien der deutschen Auswahl. Die Kombination aus den beiden Metropolen München und Köln ermöglicht eine breite geografische Basis für die Heim-WM. Das Ticker-Format auf ran.de liefert hierbei alle laufenden Informationen und News zum Turnierverlauf. Die Struktur der Spielorte erlaubt es den Fans, die Reiseziele je nach Turnierphase zu planen und die Atmosphäre an beiden Orten zu genießen.

Die Erwartungen an das Team des Deutschen Handball-Bundes sind klar definiert. Mit dem Ziel, den ersten großen Titel seit der EM 2016 zu holen, steht eine intensive Vorbereitungsphase bevor. Die Kombination aus heimischer Unterstützung, den aktuellen sportlichen Erfolgen und der strategischen Platzierung in den Spielen München und Köln bildet die Grundlage für den ambitionierten Versuch, den WM-Titel zu erringen. Die Fans in Deutschland und den internationalen Beobachtern bleiben ab dem 1. Dezember 2026 bei den Ticketfragen sowie dem weiteren Turnierverlauf aufmerksam.