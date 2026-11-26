Deutschness richtet die 30. Handball-WM vom 13. bis 31. Januar 2027 aus. DHB-Trainer Alfred Gislason nominiert erweiterten Kader. Analyse der Top-Favoriten Dänemark, Frankreich und Schweden.

Die 30. Handball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 13. bis 31. Januar 2027 in Deutschland statt. Das deutsche DHB-Team nutzt die Heimvorteile, um nach zwanzig Jahren erneut nach einem großen Titel zu greifen. Der Deutsche Handballbund (DHB) setzt dabei auf eine starke Defensive und taktische Disziplin unter der Führung von Bundestrainer Alfred Gislason.

Turnierstruktur und Gruppenauslosung der WM

Das Turnierformat für die Weltmeisterschaft in Deutschland sieht 32 Mannschaften vor, die in acht Vierergruppen eingeteilt werden. Die zwei besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde. Dort spielen die vier Gruppen weiter, wobei ebenfalls die ersten zwei jeder Hauptrunde die Viertelfinale erreichen. Die deutsche Auswahl trifft in der Gruppenphase auf Tunesien, Uruguay und Serbien. Diese Gegner bilden den ersten Block, dessen Bewältigung entscheidend für den weiteren Turnierverlauf ist.

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Der dominierende Favorit Dänemark als Gegner

Dänemark ist der klare Favorit auf den Titel, da das Team seit Jahren die internationale Szene dominiert. Die Dänen reisen als amtierender Olympiasieger nach Deutschland und sind zudem viermaliger Weltmeister in Folge, mit Titeln in den Jahren 2019, 2021, 2023 und 2025. Zusätzlich ist Dänemark Europameister von 2026. Mit Welthandballer Mathias Gidsel verfügt das Team auf jeder Position über Weltklasseformat. Die dänische Mannschaft tritt somit als schwerster Konkurrent für die deutschen Ambitionen auf.

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Frankreich und Schweden als technische Herausforderer

Frankreich ist die erfolgreichste Nation in der Geschichte des Turniers mit sechs Titeln und stellt eine enorme physische Bedrohung dar. Spieler wie Dika Mem führen eine starke, aber schwankende Mannschaft an, die trotz der Inkonstanz auf der Liste der potenziellen Gewinner stehen muss. Schweden hingegen spielt enorm temporeich und unvorhersehbar. Als Europameister von 2022 und Dritter bei den Olympischen Spielen 2024 überzeugen die Schweden durch starke Torhüter und hohe taktische Disziplin. Beide Nationen müssen im deutschen Vorbereitungskonzept zwingend berücksichtigt werden.

Kaderplanung und strategische Achse des DHB

Bundestrainer Alfred Gislason hat den erweiterten 35er-Kader für die WM 2027 benannt. Das endgültige Aufgebot mit maximal 18 Spielern wird voraussichtlich am 14. Dezember 2026 bekannt gegeben. Zu den Nominierungen gehören Torhüter Joel Birlehm vom TSV Hannover-Burgdorf, Lasse Ludwig von den Füchsen Berlin, Christopher Rudeck vom Bergischen HC, David Späth von den Rhein-Neckar Löwen sowie Andreas Wolff vom THW Kiel. In der Verteidigung bilden Wolff und Kapitän Johannes Golla von den MT Melsungen gemeinsam mit Julian Köster vom THW Kiel das fundamentale Rückgrat. In der Offensive koordiniert Juri Knorr vom Aalborg Handbold das Tempo und setzt den wurfgewaltigen Renārs Uščins vom TSV Hannover-Burgdorf sowie den treffsicheren Linksaußen Lukas Mertens effektiv in Szene.