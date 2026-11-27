Die Handball-WM 2027 findet vom 13. bis 31. Januar in Deutschland statt. DHB-Trainer Gislason nennt Kader. Analyse der Top-Favoriten Dänemark, Frankreich, Schweden und Norwegen.

Deutschland wird vom 13. bis 31. Januar 2027 die 30. Handball-Weltmeisterschaft der Männer ausrichten. Mit diesem Termin startet das Land in ein neues Kapitel internationaler Großereignisse, knapp drei Jahre nach der erfolgreichen Austragung der Europameisterschaft 2024. Das Ziel ist klar: Nach dem EM-Titel 2016 will die deutsche Nationalmannschaft endlich wieder einen großen Titel erringen. Seit zwei Jahrzehnten wartet das DHB -Team vergeblich auf einen Coup bei einer Weltmeisterschaft. Die Heimnische soll als entscheidender Faktor dienen, um die medaillenstarke Konkurrenz zu schlagen und das eigene Potenzial voll auszuschöpfen.

Ablaufplan und Gruppenauslosung der WM

Die Spielstruktur der Handball-WM 2027 ist bereits festgelegt und bietet eine klare Perspektive auf den Turnierverlauf. Insgesamt werden 32 Teams in acht Vierergruppen eingeteilt. Die beiden besten Mannschaften jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich direkt für die Hauptrunde. Dort werden die Teams in vier weitere Gruppen aufgeteilt, wobei ebenfalls die Top zwei jeder Gruppe das Viertelfinale erreichen. Deutschland trifft in der Gruppenphase auf die Nationalteams aus Tunesien, Uruguay und Serbien. Diese Begegnungen bilden die Grundlage, um sich für die entscheidenden Playoff-Spiele zu empfehlen und den Weg ins Halbfinale zu ebnen.

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Favoritenanalyse: Dänemark als dominierende Kraft

Dänemark positioniert sich aktuell als die klar dominierende Kraft im Welthandball und reist als schwerster Favorit nach Deutschland. Das Team aus Skandinavien ist amtierender Olympiasieger und wurde 2026 erneut Europameister. Besonders bedenklich ist die Serie von vier aufeinanderfolgenden Weltmeistertiteln in den Jahren 2019, 2021, 2023 und 2025. Mit Welthandballer Mathias Gidsel an der Spitze verfügt das dänische Aufgebot auf jeder Position weltklasse Formate und eine extrem eingespielte Mannschaftsdynamik. Für Deutschland bedeutet dies, dass das Finale von 2026, das mit 27:34 verloren ging, als direkte Vorgeschmack auf die kommenden Konflikte gewertet werden muss.

Konkurrenz durch Frankreich, Schweden und Norwegen

Neben den Dänen müssen sich die deutschen Spieler auf weitere traditionsreiche Mächte einstellen. Mit sechs WM-Titeln ist Frankreich die erfolgreichste Nation der Turniergeschichte. Trotz schwankender Leistungen in jüngeren Turnieren verfügt das Team um Dika Mem über eine enorme Dichte an physisch starken Weltklassespielern, die nicht ignoriert werden dürfen. Schweden spielt als Europameister 2022 und Olympia-Dritter 2024 extrem temporeich und unvorhersehbar. Mit starken Torhütern und großer taktischer Disziplin bleibt das Team um Führungsspieler weiterhin eine gefährliche Größe. Norwegen befindet sich zwar im Umbruch, gehört aber mit schnellen Spielern wie Sander Sagosen und Tobias Grøndahl weiterhin zum erweiterten Favoritenkreis.

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Kaderplanung und taktische Achse des DHB-Teams

Bundestrainer Alfred Gislason hat den Kaderprozess für die Handball-WM 2027 bereits vorangetrieben. Der erweiterte 35er-Kader ist benannt, wobei die endgültige Liste mit maximal 18 Spielern voraussichtlich am 14. Dezember 2026 feststehen wird. Zu den bestätigten Namen gehören Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf), Lasse Ludwig (Füchse Berlin), Christopher Rudeck (Bergischer HC), David Späth (Rhein-Neckar Löwen) und Andreas Wolff (THW Kiel). Weitere zentrale Figuren sind Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Marek Nissen (HC Erlangen) und Miro Schluroff (VfL Gummersbach). Auch Rasmus Ankermann, Juri Knorr, Julian Köster, Nils Lichtlein, Sören Steinhaus, Luca Witzke, Toma Gadza, Kai Häfner, Franz Semper, Niklas Theiß, Renārs Uščins, Fabian Wiede, Justus Fischer, Johannes Golla, Jannik Kohlbacher, Hendrik Pekeler und Aron Seesing sind im Blickfeld.

Strategische Stärken durch Defensive und Offensive

Die strategischen Stärken des deutschen Spiels liegen vor allem in der enorm geschlossenen und erfahrenen Defensive. Torhüter Andreas Wolff und Kreisläufer-Kapitän Johannes Golla bilden gemeinsam mit Rückraum-Ass Julian Köster das Fundament der Abwehr. In der Offensive lenkt Spielmacher Juri Knorr das Tempo und setzt vor allem den wurfgewaltigen Linkshänder Renārs Uščins in Szene. Komplettiert wird diese taktische Achse durch den extrem treffsicheren Linksaußen Lukas Mertens. Diese Kombination aus stabiler Defensive und effizienter Offensive gibt dem DHB-Team die Chance, trotz der starken Konkurrenz und der großen Verantwortung als Gastgeber erfolgreich gegen die Top-Teams wie Dänemark und Frankreich anzutreten und den lang ersehnten Titel zu erringen.