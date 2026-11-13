Handball WM 2027: Gíslason nominiert 35er-Kader mit Kai Häfner

Bundestrainer Alfred Gíslason stellt den 35er-Kader für die Handball WM 2027 vor. Kai Häfner kehrt zurück. Der Kader umfasst Überraschungen und Veteranen für die Heim-WM.

Der Deutsche Handballbund (DHB) und Bundestrainer Alfred Gíslason haben den vorläufigen 35er-Kader für die Heim-WM 2027 vorgestellt. Diese Auswahl dient als strategische Absicherung und enthält überraschende Rückkehrer sowie unerfahrene Talente. Die Nominierung spiegelt einen klaren Plan wider, um personelle Engpässe während des Turniers zu vermeiden.

Veteranen als Versicherung für den Notfall

Kai Häfner (37) ist das prominenteste Beispiel für diese Strategie. Der Europameister von 2016 erklärte nach den Olympischen Spielen 2024 seinen Rücktritt, bleibt aber im Kader. Gíslason nutzte die Erfahrung von Häfner als Kurzzeitlösung für Notfälle. Der Spieler steht aktuell mit 83 Bundesliga-Toren auf Platz zwei der Torschützenliste und beweist damit seine aktuelle Torgefährlichkeit.

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Der Kieler Abwehrchef wurde am 7. Januar 2024 offiziell verabschiedet. Dennoch signalisierte er die Bereitschaft zur Rückkehr. Benjamin Chatton, der Nationalmannschaftsmanager, vergleicht den 35er-Kader mit einer Versicherung. Diese muss im Notfall sofort griffbereit sein und Spieler mit hoher Erfahrung bereithalten.

Neue Gesichter und emotionale Entscheidungen

Neben etablierten Stars gehören auch unerfahrene Spieler zur Liste. Torwart Christopher Rudeck (Bergischer HC), Rückraumspieler Marek Nissen (HC Erlangen) und Sören Steinhaus (Bergischer HC) erhalten Perspektiven. Steinhaus ist U21-Weltmeister von 2023. Dazu kommen Rückkehrer wie Franz Semper (29) und Staffan Peter (23) aus der 2. Liga.

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Fabian Wiede (32/Füchse Berlin) ist eine weitere Überraschung. Der Linkshänder gehörte zum Europameister-Team 2016. Verletzungen hielten ihn lange fern, doch seit drei Wochen spielt er wieder für die Füchse. Co-Trainer Erik Wudtke lobt Wiede als Kämpfer mit viel Herz. Auch Timo Kastening (31) fehlt vorerst aufgrund einer Reha nach einer Fersensporn-OP.

Weiterer Weg zur endgültigen Auswahl

Aus den 35 Spielern wird Gíslason einen 18er-Kader für die WM 2027 zusammenstellen. Die Bekanntgabe des Endkaders ist für den 14. Dezember vorgesehen. Zum Kern dürften die 17 Spieler aus der jüngsten EM-Qualifikation gehören. Ergänzt wird dies durch Nils Lichtlein (Füchse Berlin) und Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen).

Eine Vorbereitung mit 19 Spielern ist denkbar. Der finale Lehrgang beginnt am 3. Januar 2027 in München. Vor der WM stehen zwei Testspiele gegen Portugal an. Diese finden am 8. Januar in Mannheim und am 10. Januar in Nürnberg statt. Die Vorrunde beginnt am 13. Januar in München gegen Tunesien.

Kalender und Gegner der Heim-WM

Die Handball-WM 2027 findet vom 13. bis 31. Januar in Deutschland statt. Deutschland trifft in der Vorrunde auf Uruguay am 15. Januar und auf Serbien am 17. Januar. Der Kader umfasst aktuell fünf Torhüter. Dazu gehören Joel Birlehm, Lasse Ludwig, Christopher Rudeck, David Späth und Andreas Wolff. Die Auswahl zeigt die Vielfalt und Tiefe des deutschen Handballs.