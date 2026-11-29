Die 30. Handball-WM der Männer findet vom 13. bis 31. Januar 2027 in Deutschland statt. Bundestrainer Alfred Gislason präsentiert den erweiterten Kader und die Spielpläne.

Die große Bühne für den deutschen Handballsport öffnet sich erneut: Die 30. Handball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 13. bis zum 31. Januar 2027 in Deutschland statt. Dies ist die dritte große internationale Meisterschaft, die innerhalb von drei Jahren nach der Heim-Europameisterschaft 2024 auf deutschem Boden ausgerichtet wird. Das DHB-Team nutzt die Heimvorteile, um nach dem Titelgewinn 2016 endlich wieder einen großen internationalen Titel zu erobern, da der letzte Weltmeistertitel bereits 2007 errungen wurde.

Turnierstruktur und Gruppenauslosung

Die Handball-WM 2027 in Deutschland wird mit 32 Nationalmannschaften ausgetragen. Die Teilnehmer verteilen sich auf acht Vierergruppen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für die Hauptrunde. Dort spielen die acht Teams in vier Gruppen weiter, wobei die ersten zwei jeder Hauptrunden-Gruppe das Viertelfinale erreichen. Deutschland trifft in der Gruppenphase auf die Nationalteams von Tunesien, Uruguay und Serbien.

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Dominanz der Dänen und starke Konkurrenz

Die dänische Nationalmannschaft gilt als klarer Favorit und dominiert den Welthandball seit Jahren. Als amtierender Olympiasieger und viermaliger Weltmeister in Folge (2019, 2021, 2023, 2025) sowie Europameister 2026 reist das Team nach Deutschland. Mit Spielern wie Welthandballer Mathias Gidsel verfügt die Mannschaft auf jeder Position über Weltklasse-Niveau. Nach Olympia-Silber 2024 und EM-Silber 2026 hat sich die deutsche Auswahl jedoch ebenfalls fest in der absoluten Weltspitze etabliert.

Frankreich ist mit sechs Titeln die erfolgreichste Nation in der Geschichte der Turniere. Die Franzosen verfügen über eine enorme Dichte an physisch starken Spielern rund um Dika Mem. Obwohl die Leistungen in den vergangenen Turnieren schwankten, muss man die Franzosen definitiv im Blick behalten. Frankreichs Spielweise ist durch enorme Tempo und Unvorhersehbarkeit gekennzeichnet.

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Auch Schweden, Europameister 2022 und Olympiaberzweiter 2024, stellt eine ernsthafte Gefahr dar. Die Schweden spielen temporeich und besitzen starke Torhüter gepaart mit hoher taktischer Disziplin. Norwegen befindet sich zwar im Umbruch, gehört aber durch die schnelle Spielweise und Führungsspieler wie Sander Sagosen und Tobias Grøndahl weiterhin zum erweiterten Favoritenkreis.

Erweiterter Kader und strategische Ausrichtung

Bundestrainer Alfred Gislason hat für die Handball-WM der Männer 2027 einen erweiterten 35er-Kader benannt. Die endgültige Aufstellung mit maximal 18 Spielern wird voraussichtlich am 14. Dezember 2026 bekannt gegeben. Zu den Nennungen gehören erfahrene Top-Spieler wie Torhüter Andreas Wolff, der den THW Kiel verlässt und zu einem Liga-Konkurrenten wechselt. Auch Lasse Ludwig (Füchse Berlin) und Christopher Rudeck (Bergischer HC) sind im erweiterten Kreis.

Weitere Nennungen umfassen David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt) und Tom Kiesler (VfL Gummersbach). Aus der Defensive und dem Rückraum werden Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Marek Nissen (HC Erlangen) und Miro Schluroff (VfL Gummersbach) berücksichtigt. Auch Rasmus Ankermann (THW Kiel) und Juri Knorr (Aalborg Handbold) sind Teil des Aufgebots.

Julian Köster (THW Kiel), Nils Lichtlein (Füchse Berlin) und Sören Steinhaus (Bergischer HC) vervollständigen die Liste. Luca Witzke (HC Hamburg), Toma Gadza (HC Hamburg) und Kai Häfner (TVB Stuttgart) sind ebenfalls nominiert. Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Niklas Theiß (HSG Wetzlar) und Renārs Uščins (TSV Hannover-Burgdorf) zählen zur Offensive.

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Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf) und Johannes Golla (MT Melsungen) sind im Kreis stehen. Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Hendrik Pekeler (THW Kiel) und Aron Seesing (Rhein-Neckar Löwen) bilden das Rückgrat. Die Stärke des deutschen Spiels liegt in der geschlossenen Defensive. Andreas Wolff und Johannes Golla bilden das Fundament, unterstützt von Julian Köster. In der Offensive steuert Juri Knorr das Tempo und setzt Renārs Uščins in Szene, komplettiert durch Lukas Mertens.