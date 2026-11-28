Deutschland veranstaltet die Handball-WM 2027. Bundestrainer Alfred Gislason stellt 35 Spieler vor, Deutschland tritt gegen Tunesien an und zielt auf den Titel.

Die 30. Handball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 13. bis 31. Januar 2027 in Deutschland statt. Das Deutsche Handballbund-Team nutzt die Heimspielstätte, um nach zwanzig Jahren wieder nach einem großen WM-Titel zu greifen. Die Gruppenphase beginnt mit Spielen gegen Tunesien, Uruguay und Serbien.

Wettbewerb Struktur und Favoritenfeld

Am Turnier nehmen insgesamt 32 Nationalmannschaften teil, die in acht Vierergruppen aufgeteilt sind. Die zwei besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde. Aus den vier Hauptrunden-Gruppen ziehen jeweils die Top-Zwei in das Viertelfinale ein. Dänemark gilt als stärkster Kontrahent. Das Team ist amtierender Olympiasieger und gewann die Weltmeisterschaften 2019, 2021, 2023 und 2025. Mit Welthandballer Mathias Gidsel verfügt das Team auf jeder Position über Weltklasse-Niveau.

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Frankreich ist mit sechs Titeln die erfolgreichste Nation in der Geschichte des Turniers. Das Team um Dika Mem setzt auf eine enorme Dichte an physisch starken Spielern. Schweden spielt extrem temporeich und unvorhersehbar. Die Skandinavier bringen starke Torhüter und hohe taktische Disziplin mit. Norwegen gehört trotz Umbruchphasen zum erweiterten Favoritenkreis. Führungsspieler wie Sander Sagosen und Tobias Grøndahl haben das Potenzial, jedes Team zu schlagen.

Deutsche Aufstellung und Kaderstruktur

Bundestrainer Alfred Gislason hat für die Handball-WM der Männer 2027 den erweiterten 35er-Kader benannt. Die endgültige Aufstellung mit maximal 18 Spielern wird voraussichtlich am 14. Dezember 2026 bekannt gegeben. Zu den nominierten Torhütern zählen Joel Birlehm vom TSV Hannover-Burgdorf, Lasse Ludwig von den Füchsen Berlin, Christopher Rudeck vom Bergischer HC, David Späth von den Rhein-Neckar Löwen und Andreas Wolff vom THW Kiel.

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In der Feldspieleraufstellung sind zahlreiche Top-Akteure vertreten. Marko Grgic spielt für die SG Flensburg-Handewitt und Tom Kiesler für den VfL Gummersbach. Matthes Langhoff steht bei den Füchsen Berlin unter Vertrag. Marek Nissen absolviert seine Spiele für den HC Erlangen und Miro Schluroff für den VfL Gummersbach. Rasmus Ankermann spielt für den THW Kiel und Juri Knorr bei Aalborg Handbold. Julian Köster steht beim THW Kiel unter Vertrag und Nils Lichtlein bei den Füchsen Berlin.

Sören Steinhaus spielt für den Bergischer HC und Luca Witzke für den HC Hamburg. Toma Gadza steht beim HC Hamburg unter Vertrag und Kai Häfner beim TVB Stuttgart. Franz Semper spielt für die SC DHfK Leipzig und Niklas Theiß für die HSG Wetzlar. Renārs Uscins ist bei der TSV Hannover-Burgdorf aktiv. Fabian Wiede spielt für die Füchse Berlin. Justus Fischer steht beim TSV Hannover-Burgdorf unter Vertrag und Johannes Golla für die MT Melsungen.

Taktische Ausrichtung des Nationalteams

Hendrik Pekeler spielt für den THW Kiel und Aron Seesing für die Rhein-Neckar Löwen. Die Stärken des deutschen Spiels liegen in der enorm geschlossenen und erfahrenen Defensive. Torhüter Andreas Wolff und Kreisläufer-Kapitän Johannes Golla bilden gemeinsam mit Rückraum-Ass Julian Köster das Fundament der Defensive. In der Offensive lenkt Spielmacher Juri Knorr das Tempo.

Knorr setzt vor allem den wurfgewaltigen Linkshänder Renārs Uscins in Szene. Komplettiert wird die Achse durch den extrem treffsicheren Linksaußen Lukas Mertens. Nach dem Gewinn von Olympia-Silber 2024 und EM-Silber 2026 hat sich die DHB-Auswahl wieder fest in der absoluten Weltspitze etabliert. Getragen vom Heimpublikum zählt Deutschland zu den heißesten Medaillen- und Titelkandidaten. Die deutschen Fans hoffen auf den ersten großen Titelgewinn seit 2016, als die Handball-EM in Kroatien gewonnen wurde.