Die 30. Handball-WM findet Januar 2027 in Deutschland statt. Bundestrainer Gislason nennt Kader, Deutschland trifft auf Tunesien, Uruguay und Serbien.

Die Deutsche Handball Bund (DHB) bereitet sich intensiv auf die Austragung der 30. Handball-Weltmeisterschaft der Männer vor, die vom 13. bis 31. Januar 2027 in Deutschland stattfindet. Als Gastgeber nation verfolgt das DHB-Team das ambitionierte Ziel, nach zwei Jahrzehnten wieder einen großen internationalen Titel zu erringen. Die Veranstaltung markiert das dritte große internationale Handball-Highlight im Gastland, genau drei Jahre nach der erfolgreichen Austragung der Handball-Europameisterschaft 2024.

Gruppeneinteilung und sportliche Rahmenbedingungen

Bei der 30. Handball-WM treten 32 Nationalmannschaften in insgesamt acht Vierergruppen gegeneinander an. Die beiden besten Teams jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, wobei ebenfalls die Top zwei der vier Hauptruppen-Gruppen die Viertelfinalspiele erreichen. Deutschland ist in der Gruppenphase mit Tunesien, Uruguay und Serbien konfrontiert. Nach dem EM-Titelgewinn 2016 wartet das Team seit 20 Jahren auf einen Coup bei Weltmeisterschaften, was die aktuelle Motivation der Auswahl erhöht.

Also read Offiziell bestätigt! Backstreet Boys kommen 2027 nach Deutschland

Die dänische Nationalmannschaft dominiert den Welthandball seit Jahren und reist als amtierender Olympiasieger, vierfacher Weltmeister (2019, 2021, 2023, 2025) sowie Europameister 2026 nach Deutschland. Das dänische Team verfügt mit Welthandballer Mathias Gidsel und einer extrem eingespielten Mannschaft auf jeder Position Weltklasseformat, was es zu einem der direkten Favoriten macht.

Konkurrenz und aktuelle Formkurve

Frankreich gilt als erfolgreichste Nation der Turniergeschichte mit sechs WM-Titeln und verfügt über eine enorme Dichte an physisch extrem starken Weltklassespielern rund um Dika Mem. Obwohl die Leistungen der Franzosen bei vergangenen Turnieren schwankten, muss das Team definitiv als Gefahr wahrgenommen werden. Schweden, Europameister 2022 und Olympia-Dritter von 2024, spielt enorm temporeich und unvorhersehbar und verfügt über starke Torhüter sowie große taktische Disziplin.

Advertisement

Norwegen befindet sich zwar in einem Umbruch, gehört aber mit seiner schnellen Spielweise weiterhin zum erweiterten Favoritenkreis. Angeführt von Führungsspielern wie Sander Sagosen und Tobias Grøndahl haben die Norweger das Potenzial, jedes Team zu schlagen. Nach dem Gewinn von Olympia-Silber 2024 und EM-Silber 2026 (27:34 im Finale gegen Dänemark) hat sich die DHB-Auswahl wieder fest in der absoluten Weltspitze etabliert.

Kaderplanung und taktische Ausrichtung

Bundestrainer Alfred Gislason hat für die Handball-WM der Männer 2027 bislang den erweiterten 35er-Kader benannt. Das endgültige Aufgebot mit maximal 18 Spielern wird voraussichtlich am 14. Dezember 2026 bekannt gegeben. Zu den genannten Spielern gehören Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf), Lasse Ludwig (Füchse Berlin), Christopher Rudeck (Bergischer HC), David Späth (Rhein-Neckar Löwen) und Andreas Wolff (THW Kiel). Weitere Nominierungen betreffen Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Marek Nissen (HC Erlangen) und Miro Schluroff (VfL Gummersbach).

Der Kader umfasst zudem Rasmus Ankermann (THW Kiel), Juri Knorr (Aalborg Handbold), Julian Köster (THW Kiel), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Sören Steinhaus (Bergischer HC) und Luca Witzke (HC Hamburg). Auch Toma Gadza (HC Hamburg), Kai Häfner (TVB Stuttgart), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Niklas Theiß (HSG Wetzlar), Renārs Uščins (TSV Hannover-Burgdorf) und Fabian Wiede (Füchse Berlin) sind im erweiterten Kreis.

Strategische Ziele und Marktposition

Die Stärken des deutschen Spiels liegen vor allem in der enorm geschlossenen und erfahrenen Defensive. Torhüter Andreas Wolff und Kreisläufer-Kapitän Johannes Golla bilden gemeinsam mit Rückraum-Ass Julian Köster das Fundament der Defensive. In der Offensive lenkt Spielmacher Juri Knorr das Tempo und setzt vor allem den wurfgewaltigen Linkshänder Renārs Uščins in Szene. Komplettiert wird die Achse durch den extrem treffsicheren Linksaußen Lukas Mertens.

Advertisement

Transfer-Hammer dieser Periode ist der Wechsel von Andreas Wolff vom THW Kiel zu einem Liga-Konkurrenten, was die interne Dynamik im Kader beeinflusst. Getragen vom Heimpublikum zählt Deutschland zu den heißesten Medaillen- und Titelkandidaten. Mit sechs WM-Titeln ist Frankreich die erfolgreichste Nation, doch die Kombination aus Heimvorteil und aktueller Form macht die Titelchance des DHB-Teams realistisch. Die Medien und Fans verfolgen die Kaderfindung bis Dezember 2026 mit hoher Aufmerksamkeit, da jeder Spieler für den Titelkampf von entscheidender Bedeutung sein wird.