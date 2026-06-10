Handball-WM 2027: Teilnehmerfeld mit Wild Cards für Saudi-Arabien und Türkei komplett

Die Handball-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland hat ihr vollständiges Teilnehmerfeld. Die IHF vergab die letzten beiden Startplätze per Wild Card an Saudi-Arabien und die Türkei. Alle 32 Mannschaften stehen nun fest, die Auslosung findet in München statt.

Das Teilnehmerfeld für die Handball -Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland ist vollständig. Der Weltverband IHF hat die beiden letzten offenen Startplätze per Wild Card an Saudi-Arabien und die Türkei vergeben.

Damit stehen alle 32 Mannschaften fest, die vom 13. bis zum 31. Januar 2027 in Deutschland um den Weltmeistertitel kämpfen werden. Die Auslosung der Vorrundengruppen erfolgt am Mittwoch um 18.00 Uhr im Münchner Hofbräuhaus und wird live auf den Plattformen Joyn und Dyn übertragen. Insgesamt hatten sich 13 Nationalverbände bei der IHF um die beiden verbliebenen Wild-Card-Plätze beworben.

Der Weltverband betonte, dass bei der Entscheidung sowohl der allgemeine Beitrag der Verbände zum Wachstum und zur Sichtbarkeit des Sports als auch die weltweite Entwicklung des Handballs berücksichtigt wurden. Für die Türkei stellt die Teilnahme eine historische Premiere dar, während Saudi-Arabien bereits zum elften Mal bei einer Handball-WM antritt. Beide Mannschaften wurden in Lostopf vier eingeteilt, der die schwächsten gesetzten Teams umfasst. Die deutsche Nationalmannschaft, trainiert von Alfred Gislason, ist als Gruppenkopf für Vorrundengruppe A im Münchner SAP Garden gesetzt.

Die weiteren Spielorte der Vorrunde sind Stuttgart, Kiel, Magdeburg, Hannover und Köln. Sollte die deutsche Mannschaft die Vorrunde erfolgreich abschließen, wird sie die Hauptrunde sowie die möglichen K.o. -Spiele in Köln bestreiten. Das Turnier versucht mit dieser Aufstockung auf 32 Teams und der Verteilung auf sechs deutsche Städte, den Handball einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die internationale Strahlkraft des Sports zu erhöhen





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