Der finale Ticketverkauf für die Handball-WM 2027 in Deutschland beginnt am 1. Dezember. Das Kontingent für deutsche Spiele und das Finalwochenende ist bereits nahezu ausverkauft. Erfahren Sie hier alle Details zu Preisen, Stadien und Public Viewings.

Am Dienstag, den 1. Dezember, startet um 12 Uhr die finale Phase des Ticketverkauf s für die Handball-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland. Diese letzte Verkaufsphase richtet sich an Handball-Fans, die noch Tickets für sämtliche Spieltage der Veranstaltung sichern möchten. Besonders das Kontingent für die Partien der deutschen Nationalmannschaft ist dabei bereits nahezu ausgeschöpft, was den Erwerb von Karten für diese begehrten Spiele extrem schwierig macht. Dennoch gibt es für einige Bereiche noch begrenzte Kapazitäten.

Verkaufsstart und verfügbare Ticket-Kategorien

Ab dem 1. Dezember dürfen Interessenten letzte Kontingente für alle Spieltage erwerben. Auch für bereits voll ausgelastete Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie für das Finalwochenende werden begrenzte Mengen verfügbar sein. Für die Vorrundenspiele der deutschen Gruppe A gelten jedoch strenge Einschränkungen: Hier können keine Pakete erworben werden, sondern ausschließlich Tageskarten. Dies betrifft insbesondere die Eröffnungsspiele in München, wo Deutschland gegen Serbien, Tunesien und Uruguay antritt. Die hohen Nachfragezahlen führen dazu, dass Käufer pro Spiel der DHB-Team nur maximal fünf Tickets erhalten dürfen.

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Austragungsorte und Gruppeneinteilung

Die Handball-WM findet in insgesamt sechs deutschen Städten statt, wobei jeweils zwei Gruppen ihre Vorrundenspiele in einer gemeinsamen Spielstätte austragen. Zu den sechs Austragungsorten gehören München, Köln, Stuttgart, Magdeburg, Kiel und Hannover. Deutschland startet im Münchner SAP Garden in die Heim-WM. Auch die Teilnehmer aus Gruppe C bestreiten ihre Vorrundenpartien in München. Zu diesen Teams gehören Kroatien, Spanien, China und die Türkei. Diese Aufteilung ermöglicht es den Fans, die Spiele in der näheren Umgebung ihres Wohnortes zu verfolgen.

In Stuttgart findet die Vorrunde in der Porsche-Arena statt. Dort treten die Gruppen B und D gegeneinander an. Gruppe B umfasst Ägypten, Italien, Kap Verde und Saudi-Arabien. Gruppe D besteht aus Argentinien, Frankreich, Brasilien und Kuwait. Die GETEC Arena in Magdeburg ist der Austragungsort der Vorrundenduelle von Gruppe F und Gruppe H. Gruppe F mit Portugal, Färöer Inseln, Polen und Algerien sowie Gruppe H mit Island, Nordmazedonien, Bahrain und Japan spielen in Magdeburg. Zudem findet dort der President's Cup statt, der zwischen den Teilnehmern ausgetragen wird, die nach der Vorrunde ausgeschieden sind, um die restlichen Platzierungen festzulegen.

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In Kiel wird die MERKUR Ostseehalle als Spielstätte genutzt. Die Gruppen G und E bestreiten dort ihre Vorrundenspiele. Gruppe G umfasst Dänemark, Slowenien, USA und Angola. Gruppe E besteht aus Schweden, Norwegen, Griechenland und Katar. Diese sechs Städte bilden das Fundament für die sportlichen Auseinandersetzungen der ersten Phase des Turniers. Die Logistik und die Verteilung der Mannschaften auf diese Stätten wurden sorgfältig geplant, um die Belastung für die Teilnehmer und die Infrastruktur zu minimieren.

Finale in Köln und Ausverkaufte Spiele

Der Endspurt der WM und die wohl spannendsten Begegnungen finden in der Lanxess Arena in Köln statt. Dort sind neben dem Endspiel und dem Halbfinale auch das Viertelfinale und die Platzierungsspiele angesiedelt. Fans dürfen sich ebenfalls auf die Hauptrundenspiele der Gruppen I und II freuen. Deutschland würde im Falle eines Weiterkommens in Gruppe I landen. Tickets für die Halbfinals und die Medaillenspiele Ende Januar in Köln sind bereits ausverkauft. Auch für die Vorrundenpartien der deutschen Nationalmannschaft sind keine Tickets mehr verfügbar. Für die letzten beiden Vorrundenspiele der Gruppen G und E sind ebenfalls keine Karten mehr erhältlich.

Mit Start der letzten Verkaufsphase kommenden Dienstag dürfte ein letztes kleines Kontingent erhältlich sein. Dies betrifft jedoch nur noch einen sehr geringen Anteil der Gesamtkapazität. Die Ausverkaufsliste umfasst bereits zahlreiche wichtige Spiele. Der DHB warnt eindringlich vor dem Ticketerwerb über den Zweitmarkt und andere nicht autorisierte Plattformen. Dies dient dem Schutz der Fans vor Betrug und überhöhten Preisen. Die offizielle Verkaufsseite ist die einzige sichere Quelle für den Kauf von Eintrittskarten.

Public Viewing als Alternative zu teuren Tickets

Für Fans, die keine Karten ergattern konnten, gibt es die Möglichkeit, Spiele mit anderen Handball-Fanatikern zu verfolgen. ProSieben und der DHB bieten allen Vereinen die Möglichkeit, Public Viewings zu veranstalten. Diese dürfen mit dem Signal von ProSieben die Spiele der deutschen Nationalmannschaft kostenfrei übertragen und Public Viewings als öffentliche Veranstaltungen organisieren. Voraussetzung ist eine Mindestteilnehmerzahl von 50 Personen. So lädt etwa die HSG Hanau zum Public Viewing im Stadthof Hanau ein, wo alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft gezeigt werden. Der Eintritt ist frei.

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Diese Initiative ermöglicht es einer breiten Masse von Fans, die Spiele gemeinsam zu erleben, auch wenn sie keinen persönlichen Zutritt zu den Stadien erhalten. Die Kosten für die Übertragung der Signale werden von ProSieben übernommen, was die finanzielle Hürde für die veranstaltenden Vereine und Vereine erheblich senkt. Die Atmosphäre in diesen Public Viewings kann oft genauso intensiv sein wie in den Arenen selbst. Die Organisationen prüfen derzeit, welche weiteren Standorte diese Veranstaltung unterstützen können, um die Reichweite der Heim-WM zu maximieren.