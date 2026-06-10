Ein halbes Jahr vor der Handball-WM 2027 steht die Auslosung an. Alle Augen sind auf das Hofbräuhaus in München gerichtet, wo ab 18 Uhr die WM-Gruppen ausgelost werden. Handball-WM soll übertragen werden, wer überträgt das Turnier in Deutschland und im Livestream. Erkenntnisse aus Lostopf 1 und 2 sind bekannt, Deutschland ist als Gruppe-Höher, und verloren Gruppe 2 müssentheir Games am Nachmittag spielen, um nicht nach Deutschland nach München zu kommen.

Rund ein halbes Jahr vor dem Hauptereignis - der Handball-Weltmeisterschaft 2027 - steigt die Auslosung am 10. Juni 2026. Alle Augen sind auf das Hofbräuhaus in München gerichtet, wo ab 18 Uhr die WM-Gruppen ausgelost werden.

Insgesamt 32 Mannschaften werden an der WM 2027 teilnehmen. In der Auslosung wird eineverteilung in acht Vierergruppen vorgenommen. In jeder Gruppe repräsentieren die verschiedenen Lose eines Teams. Deutschland wird als Gruppe-Höher gesetzter sein, aber es gibt keine Garantie, dass es in der Vorrunde zu sensationellen Duellen kommt, insbesondere in Lostopf zwei befinden sich Frankreich und andere namhafte Mannschaften





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