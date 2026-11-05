Handball-WM 2029: Berlin und Köln sind Spielorte gemeinsam mit Frankreich

Deutscher Handball-Bund bestätigt Orte für WM 2029. Berlin kehrt nach 2007 zurück. DHB und DFB planen Großereignis mit französischen Städten.

Der Deutsche Handball-Bund hat die deutschen Austragungsorte für die Handball-Weltmeisterschaft des Jahres 2029 offiziell bekanntgegeben. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit Frankreich ausgetragen. Neben etablierten Zentren wird die Hauptstadt Berlin nach langen Jahren wieder zum Spielort einer WM. Dies markiert eine bedeutende Rückkehr der deutschen Hauptstadt in das Zentrum des internationalen Handballsports.

Offizielle Bekanntgabe der Spielorte

Die Entscheidung wurde am Donnerstag vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien getroffen. Die Partie beginnt um 20:30 Uhr. Der Verband bestätigte, dass Berlin und Köln die deutschen Austragungsorte sein werden. Zudem werden in Berlin selbst mehrere Spiele stattfinden. Dies ist ein klarer Hinweis auf die große Bedeutung der Hauptstadt für das Event. Die Hauptstadt Berlin wurde für die WM 2027 nicht berücksichtigt. Sie war zuvor beim Turnier im Jahr 2007 der letzte Austragungsort einer WM in der deutschen Hauptstadt.

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Gemeinsame Ausrichtung mit Frankreich

Frankreich trägt die Partien in Straßburg, Lyon und Paris aus. Mark Schober ist Vorstandsboss beim Deutschen Handball-Bund. Er betonte die historische Verbindung zwischen beiden Ländern. Frankreich und Deutschland haben eine große gemeinsame Handball-Geschichte. Dies liegt an zahlreichen hochklassigen Duellen der Nationalmannschaften. Viele französische Spieler haben den Handball in der Bundesliga geprägt. Beide Verbände haben bereits bewiesen, dass sie große Sportevents organisieren können.

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Politische und sportliche Bedeutung

Die Wahl der Städte Paris und Berlin unterstreicht den Stellenwert der Weltmeisterschaft. Große Handball-Nationen wählen auch große Plattformen für ihre Events. DHB-Präsident Andreas Michelmann führte dies weiter aus. Deutschland und Frankreich sind zwei der größten Handball-Nationen der Welt. Sie sind zudem zwei große Sport-Nationen. Der Handball hat in beiden Ländern einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Michelmann äußerte die Freude auf die traditionsreichen Handball-Hochburgen.

Auswirkungen auf den Berliner Sport

Franziska Becker ist Staatssekretärin für Sport in Berlin. Sie gehört der Partei SPD an. Sie kommentierte die Nachricht als wunderbare Entwicklung. Die Sportmetropole Berlin freue sich sehr über die Zusage. Becker ist überzeugt, dass die WM ein wunderbares Sportgroßereignis wird. Die Veranstaltung soll viele Kinder und Jugendliche für den Handballsport begeistern. Hoffentlich werden sie in die Vereine gebracht. Dies stärkt den Breitensport in der Hauptstadt langfristig.