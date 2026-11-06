Handball-WM 2029: Berlin wird Austragungsort der Weltmeisterschaft

Die Handball-WM 2029 wird gemeinsam in Deutschland und Frankreich gespielt. Berlin kehrt nach 2007 als Spielort zurück, der DHB nennt alle Städte.

Die Handball-Weltmeisterschaft 2029 steht fest: Der Deutsche Handball-Bund (DHB) hat bekanntgegeben, dass Berlin wieder Spielort eines Turniers dieser Art wird. Deutschland richtet die WM 2029 gemeinsam mit Frankreich aus, nachdem im Januar zunächst die WM 2027 im eigenen Land stattfindet.

Der DHB hat damit die Spielorte für beide Gastgeberländer festgelegt. Neben Berlin sind auf deutscher Seite auch Hamburg und Köln vorgesehen, die bereits für die WM 2027 ausgewählt wurden. Die französischen Partien werden in Straßburg, Lyon und Paris ausgetragen.

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Berlin kehrt als WM-Spielort zurück

Berlin ist bei der Handball-WM 2029 als Austragungsort fest eingeplant. Die Hauptstadt war bei der WM 2027 nicht berücksichtigt worden und war zuvor beim Turnier 2007 zum letzten Mal Gastgeber einer Weltmeisterschaft.

Für die Hauptstadt bedeutet die Vergabe eine Rückkehr auf die große internationale Handballbühne nach mehr als zwanzig Jahren. Die Entscheidung beruht auf der Verteilung der Spielorte, die der DHB gemeinsam mit dem französischen Verband getroffen hat.

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Positionen von DHB und Berliner Politik

DHB-Vorstandsboss Mark Schober (53) verweist auf die gemeinsame Geschichte beider Länder. Nach seiner Aussage verbinden Deutschland und Frankreich zahlreiche hochklassige Duelle, zudem haben französische Spieler die Bundesliga stark geprägt.

Schober betont außerdem, dass beide Nationalverbände bereits mehrfach große Handball- und Sportevents organisiert haben, die die Massen begeistern. Die Spielorte Paris und Berlin sollen nach seinen Worten zeigen, welchen Stellenwert diese Weltmeisterschaft hat und dass die großen Handball-Nationen große Plattformen wählen.

DHB-Präsident Andreas Michelmann (67) hebt hervor, dass Deutschland und Frankreich nicht nur zwei der größten Handball-Nationen der Welt sind, sondern auch Sportnationen, in denen Handball einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert besitzt. Er freut sich darauf, an traditionsreichen Handball-Hochburgen gemeinsam eine Weltmeisterschaft zu feiern.

Berlins Staatssekretärin für Sport Franziska Becker (58, SPD) begrüßt die Entscheidung ausdrücklich. Sie erklärt, die Sportmetropole Berlin freue sich sehr, und zeigt sich zuversichtlich, dass die WM viele Kinder und Jugendliche für Handball begeistern und hoffentlich in die Vereine bringen wird.

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Testlauf in der Uber-Arena und nächste Schritte

Die Berliner Uber-Arena dient bereits als Testfeld für Großveranstaltungen im Handball. Dort fand das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Belgien statt, das die deutsche Nationalmannschaft mit 42:32 gewann.

Für die Organisatoren ist dieser Testlauf ein Hinweis darauf, dass die Halle die Anforderungen eines Turniers dieser Größenordnung erfüllen kann. Die konkreten Spielpläne und Termine für die Vorrunden- und Hauptrundenspiele in Berlin, Hamburg, Köln, Straßburg, Lyon und Paris sind in der vorliegenden Meldung nicht genannt und sollen nach der Festlegung durch den DHB und die französischen Partner veröffentlicht werden.