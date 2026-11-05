Handball-WM 2029: DHB bestätigt Berlin, Hamburg und Köln als deutsche Austragungsorte

Der Deutsche Handballbund hat die Spielorte der WM 2029 festgelegt. Deutschland tritt mit Frankreich als Co-Gastgeber auf. Die Spiele finden in Berlin, Hamburg und Köln statt.

Der Deutsche Handballbund hat die offiziellen Spielorte für die Handball-Weltmeisterschaft 2029 publik gemacht. Die Bundesrepublik Deutschland fungiert dabei gemeinsam mit Frankreich als Co-Gastgeber des Turniers. Als Austragungsorte wurden explizit die drei Millionen-Städte Berlin, Hamburg und Köln bestätigt.

DHB bestätigt Spielorte für WM 2029

Die bekanntgabe der deutschen Stätten erfolgte durch den DHB im Rahmen des EM-Qualifikationsspiels gegen Belgien. Diese Veranstaltung fand am Donnerstag um 20.30 Uhr statt und wurde live von ProSieben sowie auf der Plattform Dyn übertragen. Die Wahl der drei großen Metropolen unterstreicht die hohe Bedeutung des Events für den deutschen Sport.

Also read Zwei Jahre nach Heim-WM: Köln auch 2029 wieder Handball-Gastgeber

Im benachbarten Frankreich werden die Städte Straßburg, Lyon und Paris als Austragungsstädte fungieren. Die konkreten Namen der Arenen in Frankreich sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt und werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Deutschland und Frankreich positionieren sich somit als die zentralen Partner bei diesem internationalen Großereignis.

Ablaufplan der deutschen Spiele

Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft sieht vor, dass die Partie zur Eröffnung in der Berliner Uber Arena stattfindet. Auch ein Teil der Vorrundengruppen wird dort ausgetragen. Parallel dazu übernimmt die Barclays Arena in Hamburg die Verantwortung für eine weitere Vorrundengruppe. Beide Städte bieten somit die Bühne für den Start der Mannschaft.

Advertisement

Die sportlich anspruchsvolleren Phasen des Turniers für Deutschland finden im Westen der Republik statt. Die Lanxess Arena in Köln ist als Spielort für die Hauptrunde vorgesehen, an der die deutsche Auswahl teilnimmt. Zusätzlich wird dort ein Viertelfinale der Weltmeisterschaft ausgetragen.

Positionen der DHB-Führung

Die Entscheidung der Spielorte wurde durch die hohe Führungsebene des Bundesverbandes untermauert. DHB-Präsident Andreas Michelmann betonte in seiner Erklärung den doppelten Stellenwert der Gastgeberländer. Er verwies darauf, dass Deutschland und Frankreich nicht nur zu den größten Handball-Nationen der Welt zählen, sondern auch insgesamt große Sportnationen sind.

Michelmann hob hervor, dass Handball in beiden Ländern einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert genießt. Der Verein freue sich darauf, an den traditionsreichen Handball-Hochburgen gemeinsam mit den französischen Nachbarn eine Weltmeisterschaft zu feiern. Diese Worte sollten die gemeinsame Freude über das Großprojekt verdeutlichen.

Mark Schober, der Vorstandsvorsitzende des DHB, ergänzte diese Sichtweise mit strategischen Überlegungen. Er erklärte, dass die Auswahl der Spielorte Paris und Berlin zeige, welchen immensen Stellenwert die Weltmeisterschaft besitzt. Laut Schober wählen die großen Handball-Nationen bewusst große Plattformen, um die Reichweite und Bedeutung des Events zu maximieren.

Advertisement

Zukünftige WM-Veranstaltungen in Deutschland

Die bevorstehende Veranstaltung ist nicht die erste Weltmeisterschaft, die in Deutschland ausgetragen wird. Die Bundesrepublik war bereits siebenmal Heimstätte der Männer-WM. Diese historischen Austragungsjahre waren 1938, 1958, 1961, 1974, 1982, 2007 und 2019. Die Infrastruktur und das Interesse in den betroffenen Städten sind somit bestens etabliert.

Bereits 2027 folgt die nächste Heim-Weltmeisterschaft für Deutschland. Diese Veranstaltung wird in einem anderen Modus stattfinden. Die Spiele der WM 2027 finden zwischen dem 13. und 31. Januar statt. Die Austragungsorte für das nächste Turnier sind Köln, München, Hannover, Stuttgart, Kiel und Magdeburg.

Die Finalrunde der kommenden Weltmeisterschaft 2029 wird wie angekündigt in Paris ausgetragen. Dies stellt sicher, dass die sportlichen Höhepunkte auf französischem Boden stattfinden. Die Kombination aus deutschen und französischen Städten schafft ein ausgewogenes Gesamtbild für die Teilnehmer und Fans beider Nationen.