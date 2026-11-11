Handball-WM: Dominik Klein wechselt von ARD zu Dyn für Heim-Turnier

Dominik Klein unterstützt als Experte die Handball-WM 2024 auf Dyn, da ARD und ZDF keine Live-Rechte halten. ProSiebenSat.1 sichert sich die Zukunftspakete.

Dominik Klein wird die Handball-Weltmeisterschaft im eigenen Land nicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk begleiten, sondern exklusiv für den Sport-Streamingdienst Dyn. Der 42-jährige Ex-Nationalspieler ist Teil des Experten-Teams, das die Spiele vom 13. bis 31. Januar in Deutschland kommentiert. Dieser Wechsel markiert einen signifikanten Schritt in der Medienlandschaft des deutschen Handballs, da die Rechteverteilung für internationale Turniere neu justiert wurde.

Medienrechte und Rollenwechsel

Der Hintergrund für den Wechsel von ARD zu Dyn liegt in der aktuellen Vertriebsstrategie der Öffentlich-Rechtlichen. Die Sender ARD und ZDF besitzen derzeit keine Live-Übertragungsrechte für die Heim-Weltmeisterschaft. Stattdessen hat die Mediengruppe ProSiebenSat.1 die Free-TV-Pakete für die Weltmeisterschaften der Jahre 2027, 2029 und 2031 gesichert. Diese langfristige Absicherung durch die kommerzielle Gruppe ermöglicht es Klein, vorerst bei Dyn unterzukommen, wobei er nur verliehen ist und nach den Europameisterschaften 2028 und 2030, deren Rechte weiterhin bei ARD und ZDF liegen, zurückkehren wird.

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Das Experten-Team von Dyn

Dyn stellt eine starke Besetzung zusammen, um die deutsche Mannschaft zu analysieren. Neben Dominik Klein sind Pascal Hens, Florian Kehrmann und Michael Kraus als feste Mitglieder des Kaders nominiert. Angeführt wird diese Experten-Riege von Stefan Kretzschmar, einer Handball-Legende, die 2004 nach dem Gewinn der Olympia-Silbermedaille aus der Nationalmannschaft zurücktrat. Ergänzt wird das Team zudem durch Steffen Weinhold und Tobias Reichmann, beide Europameister von 2016, sowie weitere aktive oder ehemalige Profis, die Einblicke in die taktischen Abläufe geben sollen.

Karrierehistorie und Vereinsbindung

Dominik Klein bringt eine beeindruckende Karrierebilanz mit, die ihn zur idealen Stimme für die Analyse macht. Als Spieler war er zwischen 2006 und 2016 ununterbrochen für den THW Kiel aktiv. In dieser Zeit holte der Linksaußen acht Deutsche Meisterschaften und gewann sechsmal den DHB-Pokal. Zudem krönte er seine sportliche Laufbahn mit drei Champions-League-Siegen. Nach dem Ende seiner aktiven Zeit als Spieler wurde er 2017 fest in den Medienbereich übernommen und war Anfang des Jahres bereits als ARD-Experte bei der Handball-EM in Dänemark neben Moderator Alex Schlüter im Einsatz.

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Strategische Präsentation in Berlin

Am Dienstag präsentierte Dyn sein umfassendes Programm für die Weltmeisterschaft in Berlin. Das Konzept umfasst alle 112 Spiele des Turniers sowie zahlreiche eigenproduzierte Formate. Die Plattform verspricht hohe Präsenz an den zentralen Schauplätzen und direkten On-Air-Kommentaren. Ziel ist es, den Fans nicht nur die Action auf der Platte zu bieten, sondern auch besondere Einblicke und Nähe zum Geschehen zu garantieren. Diese Strategie soll die Begeisterung im Team greifbar machen und ein immersives Erlebnis für die Zuschauer schaffen.

Mentale Anforderungen an die Mannschaft

Stefan Kretzschmar äußerte sich direkt im Rahmen der Präsentation zu den Chancen der deutschen Auswahl. Er traut der Mannschaft den großen Wurf zu, stellt jedoch eine klare mentale Bedingung auf. Die Frage lautet, ob die Truppe das Ziel ausrufen kann, Weltmeister werden zu wollen, und dies glaubwürdig verkörpern kann. Wenn diese Einstellung verinnerlicht werde und eine Symbiose mit den Fans entstehe, halte er den Titel für absolut machbar. Am fehlenden Talent werde es laut Kretzschmar jedenfalls nicht scheitern, sondern die Mentalität sei entscheidend.