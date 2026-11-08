Handball WM: Golla klärt Vertrag und Strategie vor Heim-Turnier

Johannes Golla behandelt Wechselgerüchte und Teamstrategie vor der Handball-EM 2024. Der DHB-Kapitän fokussiert sich auf die Vorbereitung in Berlin und die Herausforderungen gegen Dänemark und andere Top-Favoriten.

Der deutsche Handball-Nationalspieler Johannes Golla steht mitten in der intensiven Vorbereitungsphase auf die Heim-WM. Der 29-Jährige Kreisläufer bestritt sein 122. Länderspiel für Deutschland und ist Kapitän der Nationalmannschaft. Aktuell beugt er sich den laufenden Verhandlungen über einen Vereinswechsel von der MT Melsungen zurück zur SG Flensburg-Handewitt. Dieser Kontrakt läuft bis zum Jahr 2031.

Vertragsunsicherheit bleibt außen vor

Golla bestätigt, dass die Gerüchte um seinen möglichen Rückkehr in den Norden keinen negativen Einfluss auf seine sportliche Leistung haben. Er betrachtet die Zeit in Berlin als positiven Tapetenwechsel vor dem großen Turnier im Januar. Für den Spieler steht der Sport auf dem Feld an erster Stelle, während er andere Themen bewusst ausblendet. Er hofft, dass auch alle anderen Beteiligten das Interesse daran haben, sich im Januar rein auf die positiven Aspekte des Handballs zu konzentrieren.

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Teamstimmung und technische Ziele

Die Stimmung im deutschen Team während des Lehrgangs in Berlin wird als äußerst positiv beschrieben. Alle Spieler kommen mit gutem Selbstvertrauen an, ohne den Eindruck zu erwecken, aufgepäppelt werden zu müssen. Golla betont, dass die Abwehr kompakt und leidenschaftlich verteidigen muss, was präzise Absprachen erfordert. Im Angriff gilt es, technische Fehler zu minimieren und die Qualität vor dem Tor zu steigern.

Der_flow_Olympia_2024_als_Vorbild

Ein zentrales Ziel ist es, den Spielfluss zu etablieren, der das Team bei den Olympischen Spielen 2024 auszeichnete. Dieser Flow zeichnete sich durch gutes Balllaufen und treffsichere Entscheidungen aus. Die Mannschaft möchte dieses Niveau erreichen, um auch nach Rückschlägen nicht ins Wanken zu geraten. Das Vertrauen in die eigene Strategie soll so stark werden, dass im nächsten Angriff sofort ohne Verunsicherung weitergespielt wird. Dies gilt als wesentlicher Faktor für den Erfolg gegen starke Gegner.

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Strategische Herausforderung durch Dänemark

Die deutsche Mannschaft sieht Dänemark als einen der stärksten Kontrahenten an. Die Dänen treten mit dem festen Glauben an, die beste Mannschaft zu sein, und lassen sich durch Rückschläge nicht aus der Ruhe bringen. Diese Konstanz ist ein Merkmal, an dem das DHB-Team noch arbeiten muss. Golla argumentiert, dass diese mentale Stärke nicht künstlich erzeugt werden kann, sondern authentisch erarbeitet werden muss. Nur wenn das Team diese Überzeugung trägt, kann es gegen die Dänen gefährlich werden.

Weitere Favoriten und Erwartungshaltung

Neben Dänemark nennen auch Frankreich, Spanien, Norwegen, Schweden und Portugal große Ziele für das Turnier. Niemand gewinnt gegen diese Teams automatisch auf dem Papier, was die Vorrunde extrem spannend macht. Golla sieht die Erwartungshaltung eines möglichen Finales gegen Dänemark sowohl als Wertschätzung als auch als Gefahr. Es sei wichtig, diese Anerkennung zu genießen, aber gleichzeitig klar zu verstehen, dass jeder Sieg neu erkämpft werden muss. Mit Unterstützung der Zuschauer und dem gewachsenen Selbstbewusstsein glaubt das Team an große Möglichkeiten.