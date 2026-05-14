Nationalspieler Miro Schluroff (26) und David Späth (24) haben die TV-Ikonen Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) in ihrer Sendung herausgefordert. Vor dem Länderspiel gegen Dänemark (Freitag, 19.30 Uhr/ProSieben und Dyn) holten sich die DHB-Hoffnungsträger allerdings keinen Rückenwind ...Ein echtes Auswärtsspiel für Nationaltorwart David Späth (Rhein-Neckar Löwen) und Miro Schluroff (VfL Gummersbach): Die beiden waren zu Gast in der Spielshow „Joko & Klaas gegen ProSieben“. Dort traten sie im Wettbewerb „Vollwerfen“ gegen die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an.

Nationalspieler Miro Schluroff (26) und David Späth (24) haben die TV-Ikonen Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) in ihrer Sendung herausgefordert. Vor dem Länderspiel gegen Dänemark (Freitag, 19.30 Uhr/ProSieben und Dyn ) holten sich die DHB-Hoffnungsträger allerdings keinen Rückenwind ...

Ein echtes Auswärtsspiel für Nationaltorwart David Späth (Rhein-Neckar Löwen) und Miro Schluroff (VfL Gummersbach): Die beiden waren zu Gast in der Spielshow „Joko & Klaas gegen ProSieben“. Dort traten sie im Wettbewerb „Vollwerfen“ gegen die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an.

„Da können wir uns schonmal vorbereiten“, witzelte Schluroff im Hinblick auf die beiden-Testspiele gegen Dänemark (Freitag und Sonntag). Der skurrile Wettbewerb: Ein Teampartner muss einen Behälter durchs Studio werfen, der offen und bis oben hin gefüllt ist. Der andere muss fangen. In den Gefäßen ist immer unterschiedliches: Popcorn, Styropor, Bauklötze und anderes.

Bleibt nach dem Wurf mehr drin als der Eichstrich anzeigt, gibt es einen Punkt fürs Team. Handballer Schluroff und Späth fordern Joko & Klaas heraus Schluroff und Späth beginnen stark und erarbeiten sich einen Vorsprung. Die Treppen im Studio sind schnell mit Popcorn und anderem zugemüllt. Doch auch Joko und Klaas werfen gut und holen auf – es steht Unentschieden.

So muss eine Schätzfrage entscheiden: Wie viel Liter passen in eine der Wurf-Boxen? Hier treffen Joko und Klaas genau ins Schwarze und entscheiden das Spiel für sich. Heufer-Umlauf hochachtungsvoll: „Ihr gehört zu den besten Handballern der Welt. Wenn ich weiß, was ihr drauf habt, dann heißt das was!

“ Doch auch der Tausendsassa will wissen: „Klappt es denn dieses Mal gegen Dänemark? “ Schluroff weiß um die Klasse der Dauersieger: „Die Dänen sind aktuell die beste Mannschaft der Welt. Es wird keine einfache Aufgabe.





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