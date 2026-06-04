Handballpaar Michalczik und Vorlicek gibt Verlobung bekannt - Marie Michalczik verlässt Blomberg-Lippe

Die Handballprofis Marie Michalczik und Philipp Vorlicek haben ihre Verlobung bekanntgegeben. Während Vorlicek bis 2028 bei GWD Minden bleibt, verlässt Michalczik die HSG Blomberg-Lippe nach Vertragsauflösung aufgrund ihrer anhaltenden Rückenprobleme und der reduzierten Kaderplätze in der Frauen-Bundesliga.

Die Handball welt erwartet eine neue sportliche und private Verbindung: Marie Michalczik , 24-jährige Schwester des Nationalspielers Marian Michalczik, und Philipp Vorlicek , 31, haben ihre Verlobung bekanntgegeben.

Das Paar, bereits seit längerer Zeit gemeinsam, wird demnächst heiraten. Die frohe Botschaft teilten beide über Instagram mit, wo sie unter dem Motto "Yes to us" mehrere Fotos veröffentlichten. Während sich ihr Privatleben auf das nächste Level einstellt, steht für beide Profihandballer eine berufliche Neuorientierung an, die insbesondere für Marie Michalczik mit einer schwierigen Entscheidung verbunden ist. Philipp Vorlicek, Linkshänder im Rückraum, ist aktuell beim Bundesligisten GWD Minden unter Vertrag, der noch bis 2028 läuft.

Seine zukünftige Frau, Marie Michalczik, wird hingegen den Frauen-Bundesligisten HSG Blomberg-Lippe verlassen. Ihr auslaufender Vertrag wird nicht verlängert, wie der Verein mitteilte. Als Grund nannte Blomberg die strukturellen Vorgaben der Liga, die nur noch zwölf Feldspielerinnen für die nächste Saison erlauben.

Zudem verwies man auf die angespannte Personalsituation und das erhöhte Risiko, dass Michalczik erneut ausfallen könnte, nachdem sie in den vergangenen Jahren immer wieder mit schweren Rückenproblemen zu kämpfen hatte. Die Spielerin selbst zeigte sich trotz des Abschieds versöhnlich und dankbar: "Auch wenn die vergangenen zwei Jahre von schwierigen Momenten und Rückschlägen geprägt waren, bin ich dankbar, gestärkt aus dieser Zeit hervorzugehen und wieder das tun zu können, was ich liebe: auf dem Handballfeld zu stehen.

Blomberg hat mich nicht nur sportlich geprägt. Hier bin ich zu der Person herangewachsen, die ich heute bin - dafür bin ich sehr dankbar.

" Die Karriere der Rückraumspielerin ist eng mit Blomberg verbunden: 2020 war sie von Borussia Dortmund an die Weser gewechselt und hatte dort ihren Durchbruch gefeiert. In der Spielzeit 2021/22 krönte sie sich zur Torschützenkönigin der Frauen-Bundesliga, einHighlight, das ihre außerordentliche Klasse unterstrich. Seit 2024 jedoch warfont recurrent back issues that repeatedly threw her off track and posed the constant threat of long downtimes.

The club now considers the risk too high in the face of tight squad planning, leading to the termination of cooperation. Despite this sporting setback, Michalczik emphasized her determination to continue her career after recovery. Her future club has not yet been announced; it remains open whether she will return to competition in the near future or focus first on complete rehabilitation.

The news of her engagement and the end of her time in Blomberg mark a significant turning point both personally and professionally for the 24-year-old. The handball community will watch with interest how her journey continues, especially given her talent and past achievements. For Philipp Vorlicek, the situation is different: he continues his professional career at GWD Minden with a long-term contract, while also preparing for the wedding with his long-term partner.

The couple thus faces major life changes on two fronts, hand in hand. Their story reflects both the pressures of modern professional sports and the importance of personal stability. The coming seasons will show whether Marie Michalczik can overcome her health problems and return to top form, possibly with a new team, and how the couple shapes their common future beyond sport





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