Nach Monaten der Sorge überrascht Mette-Marit mit einem Auftritt an Haakons Seite. Händchen haltend und im glamourösen Pailletten-Look.

an der Seite ihres Mannes, König Haakon , in der Dreifaltigkeitskirche in Oslo. Und dabei sorgte sie nicht nur mit ihrer Anwesenheit für Freude, sondern auch mit einem besonders glamourösen Look.

Besonders rührend: Mette-Marit und Haakon betraten Hand in Hand die Kirche. Der vertraute Moment zwischen den beiden dürfte vielen Royal-Fans das Herz erwärmt haben. , die hinter der Königin liegen, war das Händchenhalten ein schönes Zeichen der Verbundenheit. Haakon wich seiner Frau an diesem Abend nicht von der Seite.

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Auch modisch setzte Mette-Marit ein Statement. Zu einem eleganten schwarzen Outfit kombinierte die 53-Jährige einen auffälligen Paillettenrock, der bei jedem Schritt für einen Hauch Glamour sorgte. Ein Look, der festlich, modern und wunderbar selbstbewusst wirkte. Gleichzeitig war der Königin anzusehen, dass die vergangenen Monate nicht spurlos an ihr vorübergegangen sind.und ihr Gesicht ließ erahnen, wie viel Kraft ihre Genesung sie weiterhin kostet.