Große KI-Modelle wollen den Onlinehändlern den direkten Kundenkontakt wegnehmen – und damit einen wichtigen Teil des Geschäfts. Doch neue Technologien bieten Händlern wieder bessere Chancen.

Amazon verbietet dem KI-Agenten Muse von Meta den Zugriff auf seine Plattform und bietet gleichzeitig den eigenen Agenten „Buy for me“ an, der auch Produkte außerhalb des Amazon-Marktplatzes verkauft.

Eine Accenture-Umfrage zeigt, dass 60 Prozent der deutschen Konsumenten erwarten, dass generative KI mehr als die Hälfte ihrer Weihnachtseinkäufe beeinflusst, und 29 Prozent würden der KI die Kaufentscheidung überlassen. Persönliche KI-Agenten wie Instinct oder Muse von Meta sollen künftig Einkäufe eigenständig durchführen und individuell Preise verhandeln können, was zu einer Machtverschiebung im E-Commerce führt, sagt Alex Ringsdorff, CEO von Shop Agentic.

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Händler wie Otto investieren in Daten-Infrastruktur und bereiten sich darauf vor, mit KI-Agenten zu arbeiten, um den Kundenzugang zu sichern und Vorteile zu bieten, während einige Händler ihre Strategie zur Einbindung oder Abwehr von Agenten entwickeln.die Funktion „Buy for me“. Dabei tauchen auch Produkte in der Suchliste auf, die gar nicht auf der Verkaufsplattform von Amazon, dem Marktplatz, gelistet sind. Amazon behält so den direkten Kundenkontakt bei sich.