Außerdem: Essen wie gemalt, ein Ferrari für die Weltmeere und ein Gründer, der sich nicht von seinem Unternehmen lösen kann. Das sind unsere Leseempfehlungen zum Wochenende.

manchmal frage ich mich, wann der Zeitpunkt kommt, an dem man als alt gilt. Ok, der äußere Verfall könnte Hinweise liefern: Die Falten werden tiefer, die Augen schlechter, die Haare grauer.

Aber das Äußere allein als Kriterium für den Zeitpunkt des Altwerdens heranzuziehen, ist mir zu eindimensional. Da gibt es ja schließlich auch noch das Gefühl und das Verhalten. Ist es der Tag, an dem man wahlweise Sätze denkt – oder gar ausspricht – wie „Früher war alles besser“ oder „Das haben wir schon immer so gemacht“?

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Oder bin ich womöglich schon alt, wenn ich durch die Daumenkinos des digitalen Zeitalters flippe und die Flut der KI-generierten Aufmerksamkeitsprodukte nicht mit hinreichender synaptischer Aktivität würdige? Klar, dann verpasst man schon mal den ein oder anderen Hype. In meinem Schrank finden sich daher weder hochdosierte Proteinprodukte noch ein Multistyler für meine Haare. Und ich tanze auch nicht nach Boom Clap durch den Tag oder huldige dem Kulturphänomen K-Beauty.