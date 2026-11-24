Die US-Regierung will Insidern zufolge wegen mutmaßlicher industrieller Überkapazitäten neue Zölle gegen 16 wichtige Handelspartner verhängen. Auch die Europäische Union ist betroffen.

Die US-Regierung steht Insidern zufolge kurz vor der Veröffentlichung einer Untersuchung zu mutmaßlichen industriellen Überkapazitäten bei 16 wichtigen Handelspartnern. Dazu gehören auch die. Danach werden neue Zölle auf zahlreiche Waren erwartet, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.

Die Ergebnisse könnten noch am Dienstag oder am Mittwoch vorgestellt werden.verhängten Zöllen erhoben werden. Sie würden teilweise weltweite Einfuhrsteuern ersetzen, die der Oberste Gerichtshof im Februar gekippt hatte. Das Büro des US-Handelsbeauftragten und das Präsidialamt äußerten sich zunächst nicht dazu. Die Untersuchung richtet sich gegen die viele der größten US-Handelspartner, darunter Indien, Japan, Mexiko und die Schweiz.

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Die US-Regierung sieht in China den größten Verursacher industrieller Überkapazitäten. Die Volksrepublik überschwemme die Weltmärkte mit Stahl, Aluminium, Elektroautos, Solaranlagen und anderen Gütern. Die Regierung in Peking weist die Vorwürfe zurück. Die chinesischen Exporte seien Ausdruck von Wettbewerbsvorteilen.

Die US-Untersuchung zielt zudem teilweise auf chinesische Investitionen in südostasiatischen Ländern wie Vietnam, Indonesien und Kambodscha ab. Damit sollen Versuche unterbunden werden, Güter für den US-Markt dort zu produzieren und so Zölle zu umgehen. Wie hoch die neuen Abgaben ausfallen oder ob es Ausnahmen geben wird, blieb den Insidern zufolge zunächst unklar.berichtet. Das USTR hatte die Untersuchung im März eingeleitet.

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Zeitgleich begann es eine weitere Prüfung, ob 59 Länder und die EU Gesetze gegen Zwangsarbeit unzureichend durchsetzen. Im Juli verhängten dieFür China gilt bis zum 10. Januar ein Handelsfrieden. Dieser deckelt die in Trumps zweiter Amtszeit verhängten Zölle auf chinesische Waren auf 20 Prozent - zusätzlich zu den Abgaben von rund 25 Prozent aus seiner ersten Amtszeit.

Da die USA bereits einen Zwangsarbeits-Zoll von 12,5 Prozent auf alle chinesischen Importe erheben, verbleiben nur noch 7,5 Prozent bis zur Obergrenze.