Handelszeiten von Basiswerten: Zentraler Faktor für Knock-Out bei Hebelprodukten

Erfahren Sie, warum die Handelszeiten des Basiswerts entscheidend für den Knock-Out von Hebelprodukten sind und wie Anleger Risiken durch abweichende Handelszeiten vermeiden können.

Für Anleger, die in Hebelprodukte wie Turbo-Optionsscheine oder Mini-Futures investiert sind, ist es entscheidend zu wissen, wann und unter welchen Bedingungen ihr Produkt ausgeknockt werden kann.

Was viele jedoch nicht berücksichtigen: Die Handelszeiten des Basiswerts spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Handelszeiten des Basiswerts können von den Handelszeiten des Produkts abweichen. Dadurch besteht das Risiko, dass das Knock-out-Level auch außerhalb der regulären Börsenzeiten des Produkts erreicht wird. Dieses Risiko ist besonders relevant, wenn der Basiswert an Märkten gehandelt wird, die fast rund um die Uhr geöffnet sind, wie etwa Devisenmärkte.

Anleger sollten daher die spezifischen Handelszeiten des Basiswerts genau prüfen, um unerwartete Knock-outs zu vermeiden. Hebelprodukte von Vontobel sind in Deutschland sowohl an regulierten Börsen als auch im außerbörslichen Direkthandel handelbar. Viele Produkte sind an deutschen Handelsplätzen wie beispielsweise der Börse Frankfurt oder der Börse Stuttgart gelistet. Für diese börslich gehandelten Produkte gelten die offiziellen Handelszeiten sowie die Handelsregeln des jeweiligen Börsenplatzes.

Darüber hinaus sind alle Hebelprodukte von Vontobel auch im außerbörslichen Handel (OTC - Over-the-Counter) über verschiedene Broker bzw. Direkthandelspartner handelbar. Beim außerbörslichen Handel erfolgt der Kauf und Verkauf nicht über eine Börse, sondern direkt zwischen dem Anleger und dem Emittenten. Der Broker stellt hierbei die technische Verbindung zwischen dem Kunden und dem Emittenten her und ermöglicht so den Direkthandel.

Die Kursstellung sowie die Bedingungen für die Ausführung der Order erfolgen im OTC-Handel durch den jeweiligen Emittenten und nicht durch eine Börse als zentralen Handelsplatz. Die jeweiligen Börsen- und Handelstage für den börslichen Handel werden von den einzelnen Börsen festgelegt. Im außerbörslichen Handel hingegen werden die Handelstage und Handelsbedingungen durch den jeweiligen Emittenten oder Handelspartner bestimmt. Sowohl Börsen als auch Emittenten oder außerbörsliche Handelspartner können in besonderen Situationen, beispielsweise aufgrund geänderter Marktbedingungen oder technischer Anforderungen, entsprechende Anpassungen vornehmen.

Diese Flexibilität kann sowohl Vorteile als auch Risiken mit sich bringen, da die Handelsbedingungen nicht immer einheitlich sind. Der Wert eines Hebelprodukts leitet sich häufig unmittelbar von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab. Aus diesem Grund ist es für das Verständnis der Kursentwicklung essenziell, dass die Kursentwicklung des korrekten Basiswerts betrachtet wird. Angaben zum Basiswert, auf den sich das betrachtete Produkt bezieht, können grundsätzlich den Endgültigen Bedingungen im Abschnitt INFORMATIONEN ÜBER DEN BASISWERT entnommen werden.

Hier finden Sie neben einer kurzen Beschreibung des Basiswerts auch dessen ISIN (International Securities Identification Number oder internationale Wertpapierkennnummer), sodass eine eindeutige Identifikation und Unterscheidung möglich ist. Des Weiteren werden hier auch Angaben zur Festlegungsstelle beziehungsweise Referenzbörse gemacht. Je nachdem, ob es sich beim zugrunde liegenden Basiswert um eine Aktie, einen Index, eine Währung oder einen Rohstoff handelt, kann es sein, dass die Handelszeiten des Produkts und die Handelszeiten des zugrunde liegenden Basiswerts voneinander abweichen.

Hierbei ist es wichtig, dass der Knock-Out-Mechanismus grundsätzlich während der Handelszeiten des Basiswerts greift. Je nachdem, wie die Handelszeiten des Basiswerts aussehen, kann es also vorkommen, dass ein Basiswert das Knock-Out-Level erreicht, ohne dass das Produkt zu diesem Zeitpunkt handelbar war. Am besten lässt sich dies anhand eines Beispiels verdeutlichen: Angenommen, ein Anleger hält einen Turbo-Optionsschein auf Devisen, beispielsweise auf den CHF/EUR-Wechselkurs. Der Devisenmarkt ist der weltweit größte Finanzmarkt mit der höchsten Liquidität.

Das liegt unter anderem daran, dass Devisen rund um die Uhr, also 24 Stunden am Tag an fünf Tagen in der Woche, gehandelt werden. Für Inhaber eines Turbo-Optionsscheins auf Devisen bedeutet dies, dass ihr Produkt auch mitten in der Nacht ausgeknockt werden kann. Aus diesem Grund sollten sich Anleger gut darüber informieren, während welcher Handelszeiten der Basiswert das Knock-out-Level erreichen kann. Möchten Anleger dieses Risiko bewusst nicht tragen, sollten sie die Haltedauer des Produkts entsprechend eingrenzen.

Eine sorgfältige Analyse der Handelszeiten und der Marktbedingungen ist daher unerlässlich, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden und die Anlagestrategie optimal an die Risikobereitschaft anzupassen





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