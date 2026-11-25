Erlangen - Ein Streit im Berufsverkehr ist in Erlangen eskaliert: Ein 55-Jähriger wollte einen Autofahrer zur Rede stellen, am Ende gab es Faustschläge. Der Unbekannte flüchtete, die Polizei kennt aber sein Kennzeichen.

Zwei Männer geraten im Berufsverkehr in einen heftigen Streit - jetzt ermittelt die Polizei Erlangen. - Ein Streit im Berufsverkehr ist in Erlangen eskaliert: Ein 55-Jähriger wollte einen Autofahrer zur Rede stellen, am Ende gab es Faustschläge.

Der Unbekannte flüchtete, die Polizei kennt aber sein Kennzeichen. Ein Streit im morgendlichen Berufsverkehr ist am Dienstag in Erlangen ausgeartet. Gegen 7.30 Uhr gerieten ein 55-jähriger Erlanger und ein bislang unbekannter Mann in der Drausnickstraße aneinander. Am Ende flogen die Fäuste.

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Nach Angaben der Polizei war der 55-Jährige mit seinem Auto unterwegs. Ein anderer Wagen soll ihm zunächst dicht aufgefahren sein und ihn anschließend überholt haben. Der Erlanger überholte das Fahrzeug daraufhin selbst wieder und setzte sich vor den Wagen. An der nächsten roten Ampel stieg er aus, um den Fahrer zur Rede zu stellen.

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Der Angesprochene filmte die Situation und die Worte des 55-Jährigen mit seinem Handy. Dabei soll der Mann den Erlanger auch beleidigt haben. Der wiederum nahm dem Unbekannten daraufhin das Handy aus der Hand, rief damit den Notruf der Polizei und setzte sich zurück in sein Auto. Dort wollte er auf die Beamten warten.

Doch die Reaktion folgte prompt: Der unbekannte Fahrer stieg ebenfalls aus, riss die Fahrertür des Erlangers auf und schlug mehrfach mit der Faust auf ihn ein. Anschließend entfernte sich der Mann mit seinem zurückerlangten Handy. Sein Auto-Kennzeichen ist der Polizei jedoch bekannt. Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt ermittelt nun wegen mehrerer Straftaten, unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.