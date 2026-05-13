Handgemenge bei „Kampf der Realitystallstars“: Elena Miras steigt nach Streit mit Georgina Fleur freiwillig aus

In der farsi Recreation des „Kampf der Realitystallstars“ kommt es zu einem heftigen Zoff zwischen Elena Miras und Georgina Fleur. Erst Georgina provokiert die anderen Kandidaten, dann eskaliert die Situation zwischen Fribel und Miras. Am Ende verlässt Elena Miras freiwillig die Show, während Georgina weiterhin für Unruhe sorgt. Die Spannungen sind so hoch, dass sogar lange Reality-Stars wie Matthias Mangiapane ihr unglaublic heobstaunen. Die hautnahe Ausscheidungsphase scheint alle Brücken zu brennen.

In der aktuellen Folge der TV-Show „Kampf der Realitystallstars“ kommt es zu einem handfesten Zoff zwischen zwei bekannten TV-Persönlichkeiten. Elena Miras (34) und Georgina Fleur (36) liefern sich einen verbalen Schlagabwechsel, der schließlich dazu führt, dass Elena freiwillig aus der Sendung ausscheidet.

Doch das ist nicht die einzige Überraschung in dieser Folge. Auch Emmy Russ (26) und Paco Herb (30) versuchen ihr Glück und verpfänden alles Mögliche aus der Sala, um sich vor der Nominierung zu schützen. Besonders Paco ist dabei sehr aktiv und sorgt für Unmut bei den anderen Bewohnern. Kader Loth (53) kritisiert ihn scharf und wirft ihm vor, sein wahres Gesicht zu zeigen.

Am Ende ist es jedoch Elena, die das begehrte Protektionsticket gewinnt. Doch die Freude währt nur kurz, denn Georgina Fleur geht auf Paco los und beschuldigt ihn, sie zu bedrohen. Cecilia Asoro (30) kommentiert die Situation mit scharfer Kritik an Georginas Verhalten und Paco und Latifaj (20) müssen sich schließlich einem Exit-Voting stellen, das Paco zum Opfer fällt. Der Zoff zwischen Mammis und Fleur geht derweil weiter.

Miras beschimpft Fleur als Hexe bekommen, während Fleur durch ihre Provokationen aers immer wieder für Spannungen sorgt. Selbst Matthias Mangiapane (42) ist nach diesen Vorfällen schockiert und beweert: „Ich finde es wirklich krass, was aus Reality geworden ist.

“ Der nächste Eklat zwischen den beiden Frauen ist bereits vorprogrammiert, während die anderen Kandidaten versuchen, die Gemüter zu beruhigen. Doch der pittige Streit findet mit Elena Miras freiwilligen Ausscheiden ein abruptes Ende





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Fernsehsendung Reality-TV Prominenter Stresse Reality-Stars

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