Handgeste von Video-Schiedsrichter Evans sorgt für Wirbel

Eine mehrdeutige Geste des Video-Schiedsrichters Shaun Evans vor dem WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao löst Kontroversen aus. Während einige sie als White-Power-Symbol deuten, sehen andere das Okay-Zeichen. Das Antidiskriminierungsnetzwerk Fare fordert Konsequenzen, die FIFA ermittelt.

Die Geste von Video- Schiedsrichter Shaun Evans vor dem WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao sorgt für Aufsehen. Während der Übertragung des Spiels, das die DFB-Elf mit 7:1 gewann, zeigte der Australier im Video-Raum eine Handgeste, die kontrovers diskutiert wird.

Evans formte mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis und streckte die übrigen drei Finger aus. Diese Geste wird von rechtsextremen Gruppen als Symbol für White Power verwendet, wobei die drei ausgestreckten Finger für W (White) und der Kreis zusammen mit dem Handgelenk für P (Power) stehen. Das Antidiskriminierungsnetzwerk Fare (Football Against Racism in Europe) kritisierte den Vorfall scharf und forderte Konsequenzen. Ein weltweites Fernsehpublikum sollte nicht mit Neonazi-Symbolen konfrontiert werden, so Fare.

Laut Medienberichten soll die FIFA Ermittlungen gegen Evans eingeleitet haben, doch eine offizielle Stellungnahme des Weltverbandes liegt bislang nicht vor. Auch von Evans selbst gibt es noch keine Äußerung. Die Geste kann jedoch auch völlig harmlos interpretiert werden. In vielen Kulturen wird sie als Okay-Zeichen verwendet, und beim Tauchen bedeutet sie dasselbe.

Vor allem bei jüngeren Menschen ist ein Spiel bekannt, bei dem die Geste zu einem scherzhaften Klaps führt. Der Kontext ist entscheidend: Evans könnte die Geste unbewusst oder in einer unverfänglichen Bedeutung gemacht haben. Dennoch zeigt der Vorfall, wie schnell Symbole missverstanden oder vereinnahmt werden können. Bereits in der Vergangenheit gab es ähnliche Kontroversen, etwa bei Politikern oder Sportlern, die diese Geste zeigten.

Die FIFA steht unter Druck, klare Richtlinien zu schaffen und eine gründliche Untersuchung durchzuführen. Shaun Evans ist kein Neuling im internationalen Fußball: Bereits bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar war er als Video-Schiedsrichter im Einsatz. In Australien wurde er in der Saison 2018/19 zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. Seine Karriere ist bislang von Professionalität geprägt, weshalb viele Beobachter davon ausgehen, dass die Geste keine politische Botschaft hatte.

Dennoch bleibt die Aufklärung abzuwarten. Die deutsche Nationalmannschaft zeigte sich unbeeindruckt und konzentriert auf den Turnierverlauf. Die Diskussion um das Handzeichen wird aber sicherlich noch einige Tage andauern, bis die FIFA oder Evans selbst Stellung beziehen. Es bleibt zu hoffen, dass der Fokus schnell wieder auf den Sport gelenkt wird, denn letztlich geht es bei der Weltmeisterschaft um Fußball und Fairplay





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