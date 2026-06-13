Handgriffkraft als Indikator für Angststörungen und Depressionen - britische Studie liefert neue Erkenntnisse

Eine britische Untersuchung mit Daten von über 500.000 Personen zeigt, dass niedrige kardiorespiratorische Fitness und schwache Handkraft das Risiko für psychische Erkrankungen erhöhen. Kombinierte Trainingsprogramme, die sowohl Ausdauer als auch Griffkraft stärken, können demnach das Risiko für Depressionen und Angststörungen deutlich senken.

Eine aktuelle britische Studie hat einen überraschenden Zusammenhang zwischen der Greifkraft der Hände und der psychischen Gesundheit von Menschen aufgezeigt. Die Forschenden untersuchten dabei nicht nur die allgemeine kardiorespiratorische Fitness (CRF), also die Leistungsfähigkeit von Herz‑Kreislauf‑ und Atmungssystem, sondern nahmen gezielt die Handkraft als zusätzlichen Indikator in die Analyse auf.

Daten aus der U.K. Biobank, einer groß angelegten Kohorte von mehr als 500.000 Personen im Alter von 40 bis 69 Jahren, bildeten die Basis für die Auswertung. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl eine niedrige bis mittlere CRF als auch ein schwacher Handgriff das Risiko für Angststörungen und Depressionen signifikant erhöhen. Menschen, bei denen beide Fitnesskomponenten - kardiorespiratorische Leistung und Griffkraft - beeinträchtigt waren, wiesen das bislang höchste Risiko für diese psychischen Erkrankungen auf.

Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen, dass körperliche Fitness nicht nur ein allgemeiner Schutzfaktor für die Gesundheit ist, sondern auch als objektiv messbarer und modifizierbarer Risikofaktor für psychische Leiden fungieren kann. Die Studienautoren betonten, dass es essenziell sei, verschiedene Dimensionen von Fitness zu berücksichtigen, anstatt sich ausschließlich auf Ausdauer oder Muskelmasse zu konzentrieren.

Die Handkraft, die im Alltag beim Heben von Gegenständen, Öffnen von Flaschen oder beim Ausführen von Kraftübungen wie Klimmzügen eine Rolle spielt, kann demnach als Warnsignal dienen, das auf ein erhöhtes Risiko für Depressionen und Angststörungen hinweist. Aus praktischer Sicht liefert die Forschung wertvolle Anhaltspunkte für Prävention und Intervention. Neben klassischen Ausdauer‑ und Krafttrainingsprogrammen sollten gezielte Übungen zur Stärkung der Griffkraft in das Trainingsregime integriert werden.

Einfach umsetzbare Maßnahmen wie das regelmäßige Zusammendrücken eines Tennisballs, das Nutzen von Handgreifer‑Geräten oder das Ausführen von Klimmzügen können die Handkraft effektiv verbessern. Durch die Kombination von Ausdauer‑ und Griffkrafttraining lässt sich nicht nur die physische Leistungsfähigkeit steigern, sondern zugleich das Risiko für psychische Erkrankungen reduzieren. Damit liefert die Studie ein starkes Argument dafür, fitnessorientierte Programme ganzheitlich zu gestalten und sowohl die kardiorespiratorische Fitness als auch die Handkraft systematisch zu fördern, um langfristig ein gesundes und erfülltes Leben zu ermöglichen





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