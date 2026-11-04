HandOfBlood löst Razzia-Alarm aus: Inszenierter Polizeieinsatz bei Instinct3

Internet-Star HandOfBlood beendet Stream abrupt nach Polizei-Szenen. Kein echter Einsatz bei Instinct3, sondern möglicher Werbestunt für ProSieben-Special am 8. November.

Der Internet-Star HandOfBlood, bürgerlich Maximilian Knabe, hat am Dienstagabend, dem 3. November, seine Twitch-Übertragung plötzlich und abrupt beendet. Direkt vor dem Abbruch waren im Hintergrund Männer in Polizeiuniform zu erkennen, was bei den Fans sofort Sorgen auslöste. Die Situation wirkte wie eine reale Razzia oder ein Notruf, doch die darauf folgende Erklärung entpuppte sich als inszeniertes Event.

Inszenierung statt Realität

Die Berliner Polizei bestätigte gegenüber Medienvertretern, dass es an der Adresse von Instinct3 am genannten Abend keinen Einsatz gab. Es handelte sich somit nicht um einen echten Eingriff der Behörden, sondern um eine sorgfältig geplante Szene. Die viral gehenden Clips auf Instagram zeigten Blaulichter und hohes Polizeiaufgebot, doch diese Elemente dienten ausschließlich der visuellen Dramatisierung des Stunts.

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Kommunikation mit den Fans

In einer Instagram-Story wandte sich Knabe direkt an seine Community, um Panik zu vermeiden. Er schrieb dort: "Macht euch bitte keine Sorgen wegen des Streamabbruchs eben. Ich gebe die Tage Bescheid, was abgeht. Geht leider gerade nicht anders." Am Mittwochmittag folgte eine weitere Bestätigung, in der er betonte, offline bleiben zu müssen, um einige Angelegenheiten zu klären, und versicherte, dass es ihm gut gehe.

Unternehmerisches Netzwerk hinter dem Star

Hinter dem Image des Content-Creators steht Maximilian Knabe als erfolgreicher Unternehmer. Zu seiner Unternehmensgruppe gehören neben der Influencer-Agentur Instinct3 auch die E-Sport- und Fußballmarke Eintracht Spandau sowie der Spiele-Publisher Sidekick. Zusätzlich ist er Mitgründer des Metal-Labels Corrupted Blood Records und betreibt die Getränkemarke Knabe Drinks, was die kommerzielle Dimension seines Handelns unterstreicht.

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Mögliche Gründe für den Stunt

Analysten und Beobachter spekulieren über die genauen Motive für die polizeiliche Inszenierung. Da HandOfBlood bekannt dafür ist, kuriose Kulissen für seine Livestreams zu bauen, könnte dies Teil einer neuen Werbekampagne für eines seiner Projekte sein. Alternativ dient die Aktion als Gag für das ProSieben-Special "Experte für Alles", das am 8. November ausgestrahlt wird und einen Auftritt des Stars vorsieht.

Reaktionen und offene Fragen

Trotz der Entwarnung durch die Polizei bleibt die genaue Natur des Events zunächst unklar, da Instinct3 auf Anfragen von BILD bislang nicht geantwortet hat. Die Kombination aus realistisch wirkendem Polizeiaufgebot und dem plötzlichen Streamende hat jedoch gezeigt, wie effektiv visuelle Täuschung im digitalen Raum wahrgenommen wird und welche emotionalen Reaktionen sie bei der Zielgruppe auslöst.