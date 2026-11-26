Einer der meistverkauften tragbaren Staubsauger auf Amazon wird weder von Dyson, noch von Dreame oder Bosch produziert. Eine chinesische Marke...

Einer der meistverkauften tragbaren Staubsauger auf Amazon wird weder von Dyson, noch von Dreame oder Bosch produziert. Eine chinesische Marke namens Fanttik hat sich nach oben gekämpft.

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Auf die regulären 99,99 Euro wird ein Rabatt von 40 Prozent gegeben. Dieser Deal endet am 30. November 2026, es handelt sich um ein Black-Friday-Angebot. Der Eco-Modus eignet sich für leichten Staub und Krümel auf glatten Oberflächen, während der Max-Modus auch festsitzenden Schmutz oder kleine Steinchen aufnehmen kann.