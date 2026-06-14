Handtuch im Trockner: Mythos oder echter Energiespartrick?

Ein trockenes Handtuch im Wäschetrockner soll die Trockenzeit verkürzen und Strom sparen. Experten erklären, warum der Effekt kaum messbar ist und welche Maßnahmen wirklich Energie sparen.

Ein weit verbreiteter Haushalt stipp verspricht, den Energieverbrauch beim Wäschetrocknen zu reduzieren: Man lege ein trockenes Handtuch zusammen mit der nassen Wäsche in den Trockner, in der Hoffnung, dass das Handtuch einen Teil der Restfeuchte aufnimmt und die Trockenzeit verkürzt wird.

Viele Online‑Ratgeber wiederholen diese Empfehlung und präsentieren sie als einfachen Weg, Strom zu sparen und die Stromrechnung zu senken. Dabei beruht die Idee auf der Annahme, dass das Handtuch durch seine größere Oberfläche zusätzlich Wasser verdampfen lässt, sodass der Trockner kürzer laufen muss. In der Praxis jedoch zeigen Testberichte und Expertenmeinungen, dass der tatsächliche Nutzen nur sehr marginal ist.

Der Grund liegt in den physikalischen Grenzen des Geräts: Während das Handtuch tatsächlich etwas Feuchtigkeit aufnimmt, muss das gesamte Trommelvolumen - einschließlich des Handtuchs - am Ende wieder die gleiche Endfeuchte erreichen, die von der Trocknungs­temperatur und der Luftzirkulation im Gerät bestimmt wird. Das bedeutet, dass das Handtuch selbst erwärmt wird und ebenfalls Energie verbraucht, wodurch der erwartete Einspar‑effekt teilweise aufgehoben wird.

Fachleute aus dem Bereich Haushalts­technik betonen, dass die Hauptenergiequelle beim Trocknen das Erhitzen der Luft ist, nicht die Menge der Feuchtigkeit, die sich im Inneren des Trockners befindet. Wenn ein Handtuch hinzugefügt wird, vergrößert sich zwar die Oberfläche, über die Verdunstung stattfinden kann, doch die Lufttemperatur und der Luftstrom bleiben unverändert. In einer typischen Trockner­ladung entsteht daher nur ein verschwindend geringer Unterschied in der Trocknungszeit.

Einige Studien haben sogar gezeigt, dass der Stromverbrauch leicht ansteigen kann, weil das zusätzliche Textil ebenfalls aufgeheizt werden muss. Für Verbraucher, die wirklich Energie einsparen wollen, ist es daher sinnvoller, die Menge an Restfeuchte vor dem Trockenvorgang zu reduzieren. Der effektivste Schritt hierfür ist ein gründliches Schleudern der Wäsche bei der maximal zulässigen Drehzahl, die auf dem Pflegeetikett angegeben ist.

Werte von 1200 bis 1800 Umdrehungen pro Minute sind bei vielen Textilien üblich und können die Restfeuchte um mehrere Prozentpunkte senken. Durch diese mechanische Vorbehandlung muss der Trockner weniger Energie aufwenden, um die restliche Feuchtigkeit zu verdampfen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Legen eines trockenen Handtuchs in den Trockner keinen signifikanten Beitrag zum Stromsparen leistet und in Einzelfällen sogar zu einem leichten Mehrverbrauch führen kann.

Wer langfristig Kosten reduzieren möchte, sollte stattdessen auf ein effizientes Schleudern achten, die Trocknerlast minimieren, indem er nur vollständig entwässerte Wäsche in den Trockner gibt, und gegebenenfalls auf energieeffiziente Geräte mit Sensor‑Technologie umsteigen, die den Trockenvorgang automatisch beenden, sobald die gewünschte Restfeuchte erreicht ist. So lässt sich sowohl der Energieverbrauch als auch die Umweltbelastung nachhaltig senken





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