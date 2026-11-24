Eine Glasbläserei im Bayerischen Wald sucht über Facebook einen Nachfolger. Laut der Anzeige ist alles vorhanden, auch zwei Wohnungen gehören zum Anwesen.

Eine Glasbläserei im Bayerischen Wald sucht über Facebook einen Nachfolger. Laut der Anzeige ist alles vorhanden, auch zwei Wohnungen gehören zum Anwesen.in Lindberg im Herzen des Nationalparks Bayerischer Wald hat sich im Laufe der Jahre von einer Glasbläserei zu einer Manufaktur für einzigartige Stehleuchten, Tischleuchten, Lichtobjekte sowie Decken- und Pendelleuchten gewandelt.

Seit der Firmengründung im Jahr 1976 ist Karl Schmid der kreative Kopf des Unternehmens. Nun ist Schmid auf der Suche nach einem Firmennachfolger.

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„Aus gesundheitlichen Gründen kann ich meine Glashütte leider nicht mehr weiterführen. Gerne hätte ich noch ein paar Jahre weitergemacht, aber das Schicksal meint es anders“, heißt es in einem Posting aufWeiter heißt es, es sei alles vorhanden.

„Glasofen, Einwärmtrommel, Kühlofen, Schleifmaschine, Sandstrahlkabine, Fusingofen, Brenner für Borosilikatglas und einiges mehr, was ein Glaskünstler so braucht, sind vorhanden. Wo sind kreative Glashandwerker, die meine Glashütte weiter betreiben möchten?

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“gehören auch zum Anwesen, alles auf rund 11.000 Quadratmetern Grund in traumhafter Lage im Bayerischen Wald. Das Facebook-Posting endet mit einem dringenden Aufruf: „Bitte melde dich, dasGlasblasen ist eine jahrhundertealte Handwerks- und Kunsttechnik. Bereits in der Antike wurde im öst­lichen Mittelmeerraum flüssiges Glas mithilfe einer Hohlpfeife geblasen. Im Römischen Reich boomte die Glasproduktion, Glas wurde vom Luxusgut immer mehr zum Alltagsgegenstand, es entstanden viele Krüge, Becher und Schalen.

“ erklärt wird. Die riesigen Glaskörper der individuell geblasenen Glasleuchten erfordern eine hohe glasmacherische Leistung. Optisch reines Klarglas und ausgewähltes Farbglas werden bei Arbeitstemperaturen um 1200 Grad Celsius in mehreren Schichten übereinander geschmolzen. Karl Schmid persönlich nimmt während des Arbeitsprozesses die individuelle Farb-, Dekor- und Formgestaltung vor.

Somit wird jede Glasleuchte ein ganz persönliches Unikat.gibt es im Handwerksbereich Glasbläser und Glasapparatebauer in Deutschland rund 128 Handwerksunternehmen mit insgesamt 740 tätigen Personen. Die meisten gibt es in Thüringen , Bayern , Baden-Württemberg .