Deutschlands Handwerkspräsident warnt vor einem stillen Sterben der Betriebe. Er fordert niedrigere Lohnzusatzkosten und steuerliche Entlastungen von der Regierung. Ein Wärmepumpenbetrieb klagt vor allem über Bürokratie.

Das Handwerk in Deutschland steht vor großen Herausforderungen, doch einzelne Gewerke wie Haustechnik zeigen Wachstum Der Zentralverband warnt vor einem „stillen Sterben der Betriebe“ und sieht jährliche Arbeitsplatzverluste von bis zu 80.000 Jobs Kostensteigerungen bei Energie, Personal und Material sowie fehlende Nachfolger belasten das Handwerk In wachstumsstarken Bereichen wie Haustechnik ist die Auftragslage gut und das Interesse von Auszubildenden steigt.

Politische Förderung und steuerfreie Überstunden werden als wichtig angesehenBei Cehan San herrscht kein Stillstand, er hat alle Hände voll zu tun. Er leitet einen Handwerksbetrieb nahe Oldenburg, Schwerpunkt: Haustechnik. Im Schnitt bauen er und seine Truppe aktuell an drei bis vier Baustellen gleichzeitig Wärmepumpen ein.

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„Ab September startet bei uns meist die heiße Phase, aktuell wollen viele die Förderung abgreifen, die Nachfrage ist also immens“, erzählt er. San konnte seinen Betrieb in den vergangenen Jahren deutlich ausbauen. In sein bestehendes Sanitär-, Heizungs- und Klimageschäft integrierte er noch eine Elektrosparte, um Wärmepumpen als Komplettpaket anbieten zu können. Inzwischen arbeiten bei ihm 26 Menschen, vor drei Jahren waren es noch zehn weniger.